Yok böyle bir para! Bill Gates, servetinin yüzde 99'unu Gates Vakfı'na bağışlıyor

ABD'de Microsoft'un kurucu ortağı milyarder iş insanı Bill Gates, kişisel servetinin yüzde 99'unu sağlık ve eğitim alanında çalışmalar yürüten Gates Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı.

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Gates, Associated Press'e (AP) verdiği röportajda, Gates Vakfı'na yapacağı yaklaşık 107 milyar dolarlık bağışa dair "Biraz çocuklara, kişisel ihtiyaçlarım için de küçük bir pay kalacak. İklim yatırımlarından gelen tüm karlar da vakfa aktarılıyor." dedi.

Dünya çapında çok sayıda alanda faaliyet gösteren ve 2000 yılında kurulan vakfın 20 yıl içinde kapanacağına işaret eden Gates, "Bu sürenin, paranın etkili şekilde harcanması ve insanlara bunun sonsuza kadar sürmeyeceğini bildirme açısından doğru denge olduğunu düşünüyorum. Umarım o zamana kadar sıtma ya da çocuk felci gibi hastalıklar tarihe karışmış olur." ifadesini kullandı.

Gates, servetinin nerdeyse tamamıyla yaptığı bağışıyla, gelecek 20 yılda toplamda 200 milyar dolardan fazla bir bütçeyi vakfın sağlık ve insani kalkınma alanlarında kullanacağını aktardı.

Zengin ülkelerdeki yaşlanan nüfus, Ukrayna-Rusya savaşına yönelik mali yükler ve diğer etkenlerin, sağlık ve kalkınma yardımlarına ayrılan bütçeleri zorladığı ve bu konuda farkındalığın artırılması gerektiğini kaydeden Gates, "Kadınları HIV'den korumak için yeni yollar, sivrisinekleri yok etmek için düşük maliyetli yöntemler var. Ancak bunlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamazsa bu büyük bir trajedi olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Eleştirilere açığız ve daha fazlasını bekliyoruz"

Gates, 2010 yılında Warren Buffett ve Melinda French Gates ile başlattıkları "Giving Pledge" (Bağış Taahhüdü) girişiminin toplumda zenginlerin daha çok katkı yapmasına yönelik beklentiyi artırdığını aktardı.

Vakıf çalışmalarının yeterince eleştirilmediği ve kamuoyundan daha fazla geri bildirim beklediklerini dile getiren Gates, "Sivrisinek kaynaklı ölümler ya da anne ölümleriyle ilgilenirken başka öncelikleri olanlar varsa, buna ikna olmakta zorlanırım. Ama bize gelip, 'Yetersiz beslenmeyi nasıl çözmeliyiz?' diyen kişi sayısı çok az. Bu tür eleştirilere açığız ve daha fazlasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Gates, USAID kesintilerinden Musk'ı suçladı

Gates, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada ise Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk'ı ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yardımlarının kesilmesi nedeniyle eleştirdi.

Musk'ın Mozambik'te kadınların bebeklerine HIV bulaştırmasını engelleyen bir hastaneye yapılan yardımları kesmesini örnek gösteren Gates, "Dünyanın en zengin adamının dünyanın en yoksul çocuklarını öldürdüğü tablo hiç de hoş değil." eleştirisinde bulundu.

Gates, "O parayı kestiği için şu anda HIV bulaşmış olan çocuklarla gidip tanışmasını çok isterdim." ifadesini kullandı.