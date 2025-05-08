Özgür Özel: İmamoğlu'nun X hesabı açılmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim yasağının kaldırılmasını istedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Yaklaşık dört saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, İBB'ye yönelik soruşturma sürecine ve İmamoğlu'nun sosyal medya hesabının erişime kapatılmasına sert sözlerle tepki gösterdi.

"BU BİR DİJİTAL DARBE"

Ziyarete ilişkin konuşmasında, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sağlık sorunları nedeniyle cezaevine gelemediğini belirten Özel, gündemi sarsan erişim engeli kararını “dijital darbe” olarak niteledi.

“Şu anda darbenin dijital ayağına tanıklık ediyoruz” diyen Özel, "Soruşturmayı yürütenlerin, asliye hukuk mahkemesinden aldıkları kararla Ekrem İmamoğlu'nun X hesabını kapatmaları, ifade özgürlüğüne doğrudan bir müdahaledir. Bu kararla mücadele sosyal medya üzerinden değil, mahkeme önünde yürütülmelidir" ifadelerini kullandı.