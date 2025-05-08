ABD Başkanı Trump'tan sürpriz Çin duyurusu! Piyasalar düzelir mi?

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Çin'e uyguladığı yüzde 145'lik gümrük vergisi oranının yükseltilmeyeceğini aksine bu oranın düşeceğini açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik uyguladıkları yüzde 145'lik gümrük vergisi ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

TRUMP, ÇİN'E YÖNELİK GÜMRÜK VERGİLERİNİN DÜŞÜRÜLECEĞİNİ AÇIKLADI

Dün gerçekleştirdiği basın toplantısında Trump, "Çin'e uygulanan yüzde 145'lik gümrük vergisi geri çekilecek mi?" sorusunu, "Hayır" diyerek yanıtlayan Trump, 24 saat sonra sürpriz bir açıklamada bulundu.

Trump, "Çin'e yönelik gümrük vergileri daha yüksek olmayacak. Şu an yüzde 145 seviyesinde. Bu oranlar düşecek." dedi.

Trump'ın söz konusu açıklamaları sonrasında olası bir vergi indiriminin küresel piyasalara olumlu yansıması bekleniyor.

Çin, ABD ile karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için yarın İsviçre'de yapılacak müzakereler öncesinde Washington yönetimini samimiyet göstermeye ve tarifeleri kaldırmaya çağırmıştı.