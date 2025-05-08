Avrupa Birliği'nden G7 girişimi kapsamında Ukrayna'ya 1 milyar avro kredi

Avrupa Birliği, G7 girişimi kapsamında Ukrayna’ya 1 milyar avroluk kredi daha verdi. AB Komisyonu yetkilisi Dombrovskis, kredinin dondurulan Rus varlıklarının gelirleriyle geri ödeneceğini ve yıl sonuna kadar Ukrayna’ya toplam 12,1 milyar avro daha gönderileceğini açıkladı.

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Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya G7 girişimi kapsamında 1 milyar avro kredi verdi.

AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, AB'nin, Ukrayna'yı siyasi, mali, ekonomik ve askeri olarak desteklemeye devam ettiğini belirterek, "Bugün Ukrayna’ya 45 milyar avroluk G7 girişimi kapsamında dördüncü ödeme olarak 1 milyar avro daha gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Son kredi dışında 2025 yılında Ukrayna'ya 6 milyar avro gönderildiğini anımsatan Dombrovskis, yılın ilerleyen döneminde ülkeye 12,1 milyar avro daha gönderileceğini bildirdi.

Dombrovskis, söz konusu kredilerin AB'de dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle geri ödeneceğini kaydetti.

G7 ülkeleri liderleri, geçen yılın haziran ayında Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karları teminat olarak göstererek Ukrayna'ya 50 milyar dolar (yaklaşık 45 milyar avro) kredi sağlanmasında anlaşmıştı.