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Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 14.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp saat 17.00'de özel uçakla Trabzon'a giderek kampa girecek.

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