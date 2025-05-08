Mourinho görevde kalacak mı? Hakan Bilal Kutlualp kararını verdi

Fenerbahçe'de başkan adayı olduğunu açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, mevcut başkan Ali Koç'u eleştirdi.

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Fenerbahçe'de yapılacak ilk genel kurulda başkan adayı olduğunu duyuran Hakan Bilal Kutlualp açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

"Fenerbahçe’nin geldiği noktada öyle bir sıkıntılı durum var ki. İleri doğru baktığımız zaman her geçen sene daha kötüleşen ve kötüleşmeye devam edecek bir perspektif çiziyor bana. Buna çıkıp birisinin sorumluluk alıp, bir dur demesi gerekiyordu."

"Fenerbahçe camiası bunu kabul etmez"

"Sen Galatasaray’dan 6 şampiyonluk gerideysen, pratik olarak 20 yıl geri kalmışsın demektir. Bu, Fenerbahçe’nin kaldıracağı bir travma değil. Ya farkında değiller ya da bunu kabulleniyorlar. Fenerbahçe camiası bunu kabul etmez; bu işe bir dur demek lazım."

"İğneyi biraz da kendine batıracaksın"

"Ali Koç’un “İmza toplansın aday olmam” sözüne inanmıyorum. Dünyanın en iyi hocalarından biri bizde değil mi? Sen Mourinho’yla bile şampiyon olamamışsın. O zaman iğneyi biraz da kendine batıracaksın."

"Ben bunu görünce utanıyorum"

"Eskiden rakiplerin ayakları titriyordu, Kadıköy’den çıkamıyorlardı. Galatasaraylı futbolcular emekli olduktan sonra ‘ayaklarımız titriyordu’ diyordu. Şimdi gelip ‘Kadıköy Hatırası’ yazıp fotoğraf çekiliyorlar. Ben bunu görünce utanıyorum."

"10’da 0 çeker mi bir insan?"

"2018 senesindeki seçim manifestosunda 10 madde var. Bunu okusunlar, ya 10’da 0 çeker mi bir insan? 10’da 0! 105 tane transfer yapmışlar, öyle isimler var unutmuşum, hiç tanımıyorum, görmemişim. O kadar çok oyuncu var ki, hepsini okumak istemiyorum. 105 transferden 10 tanesi çok iyi olsaydı, sen en aşağı 2 tane şampiyonluk alırdın."

"Fenerbahçe’de başkan çok önemlidir"

"Sen, Galatasaray’ı ele bize müthiş bir moral gelecek, karşı tarafa da müthiş bir demotivasyon olacak. Yani tam zamanıydı. Bakıyorsun, New York’ta doğum günü kutluyor. Allah ömürler versin. Fenerbahçe’de başkan çok önemlidir. Geleceksin, burada olacaksın. Seni futbolcu görecek."

"Alman ekolünden yanayım"

"Ali Koç geldiği zaman Galatasaray’dan iki şampiyonluk gerideydi ve ‘bu kabul edilemez’ diyordu. Fenerbahçe’yi bugün o günden daha kötüye getirmişsin. Mourinho bizimle çalışmak isterse devam edeceğiz. Ancak hoca giderse ben Alman ekolünden yanayım."