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Duvar yazılarına tutuklama: CHP'li gençlik kolu başkanı da gözaltında

Duvar yazılarına tutuklama: CHP'li gençlik kolu başkanı da gözaltında

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içeren duvar yazılarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren’in de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

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Polis ekipleri, gece saatlerinde 4 kişinin ilçe merkezindeki farklı noktalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli duvar yazıları yazıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüphelilerin, CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren ve beraberindeki A.D.B, B.İ. ve İ.S. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklandı.

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