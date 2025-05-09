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UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde Chelsea ve Real Betis finale çıktı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yarı final rövanş maçları tamamlandı.

Rakiplerini eleyen İngiltere temsilcisi Chelsea ve İspanya ekibi Real Betis, Konferans Ligi finalinde rakip oldu.

Chelsea ile Real Betis arasında 28 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Konferans Ligi finaline, Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan stat ev sahipliği yapacak.

Chelsea rövanşta tek golle kazandı

Deplasmandaki ilk maçı 4-1 kazanan Chelsea, rövanşta İsveç'in Djurgarden takımını ağırladı.

Ev sahibi ekip, 38. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'un bulduğu golle 1-0 galip geldi ve adını finale yazdırdı.

Real Betis uzatmada gelen golle tur atladı

Real Betis, sahasında 2-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında son iki sezonun finalisti İtalya ekibi Fiorentina'ya konuk oldu.

Konuk takım, 30. dakikada Antony'nin kaydettiği golle 1-0 üstünlük yakaladı. Fiorentina, 34 ve 42. dakikalarda Robin Gosens'in attığı gollerle mücadelenin normal süresini 2-1 önde bitirdi ve uzatma devrelerine geçildi.

İspanya temsilcisi, 97. dakikada Abde Ezzalzouli'nin golüyle durumu 2-2 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi. İlk maçı kazanan Real Betis, rövanşta elde ettiği beraberlikle finale yükseldi.

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