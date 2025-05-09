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Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan için seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan için seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun kötüleştiği Sudan’a yönelik 27 Aralık 2023 tarihli seyahat uyarısının geçerliliğini koruduğunu belirterek, vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri ve Sudan’dakilerin güvenli şekilde ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Sudan'a seyahat uyarısında bulundu.

BAKANLIKTAN VATANDAŞLARA SEYAHAT UYARISI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kıymetli Vatandaşlarımız, Sudan'da daha kötüye gittiğini üzülerek müşahede ettiğimiz güvenlik şartları karşısında, Sudan'a ilişkin 27 Aralık 2023 tarihli Seyahat ve Güvenlik Duyurusunun halen geçerli olduğunu hatırlatmak isteriz.

Bu çerçevede, Vatandaşlarımızın elzem olmadığı sürece Sudan'a seyahat etmekten kaçınmaları; halihazırda Sudan'da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları ve Sudan'da kalmaları elzem olmayanların, Port Sudan'dan sınırlı sayıdaki ticari uçuşlar halen devam ederken hava yoluyla veya bulundukları konuma göre kara yolu veya deniz yoluyla, Sudan'dan en hızlı ve güvenli yollardan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır.

Gelişmelere dair müteakip duyuruların, Bakanlığımızın ve Hartum Büyükelçiliğimizin resmî web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunmaktadır.

Acil durumlar için Hartum Büyükelçiliğimiz ile " +249 90 094 2738" no'lu acil durum hattı üzerinden veya Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi'yle " +90 312 292 29 29" no'lu telefon üzerinden temasa geçilmesi mümkündür.

Saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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