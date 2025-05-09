Doğu Perinçek Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı

Sırrı Süreyya Önder'in ölmeden önce onunla en son görüşen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Önder ile görüşmesinde, Önder'in kendisine yönelik suikast girişimi olan bir bomba düzeneğini aracında bulduğunu ve çektiği ve bu fotoğrafı kendisine gösterdiğini söyledi.

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Sırrı Süreyya Önder yaşamını kaybetmeden önce en son Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Perinçek bu görüşmenin detaylarını tv100 yayınında anlattı.

Doğu Perinçek, Sırrı Süreyya Önder’in kendisini ziyaretinde aracına bir bombalı düzenek koyulduğu bilgisini kendisiyle paylaştığını ve konuyu emniyete bildirdiklerini söyledi. Perinçek ayrıca Buldan ve Önder’e Abdullah Öcalan’ın ziyaretinde kendilerine yönelik İsrail veya ABD’den bir suikast girişimi olabileceğine dair ifadelerinin bulunduğunu da kaydetti.

PERİNÇEK: “ÖCALAN; ÖNDER VE BULDAN’A SUİKAST OLABİLİR, DEMİŞ”

Doğu Perinçek’in tv100 yayınındaki açıklamaları şu şekilde:

“15 Nisan günü beni ziyarete gelecekti 15.00’de. 40 dakika kadar erken 14.20 gibi geldi. 3 buçuk saat kadar görüştük. Önümüzdeki sürecin karşılıklı olarak ifade ettik. Bunun tarihi bir süreç olduğunu ama bu sürecin karşısında büyük güçler var, şeklinde konuştuk. Bu büyük güçlerle ilgili olarak Önder, Abdullah Öcalan ile görüşmede, Öcalan’ın kendilerine İsrail ve ABD’nin öldürebileceğini söylediğini iletti.

“ÖNDER ARACINDAKİ BOMBA DÜZENEĞİNİ BANA GÖSTERDİ”

Bu sözlerin devamında bana karşı bir suikast de ortaya çıkardık. Arabama bir düzenek yerleştirmişler ve bunu aracı sürerken fark ettik, dedi.

Sırrı Süreyya Önder bunu anlatırken telefonunu çıkartıp o bomba düzeneğini bana gösterdi. Bıçağı benzeyen, bir tarafı keskin madeni bir düzenek gördük. Lastiğe yerleştirilmiş bir düzenekti bu. Önder bunu emniyete bildirdiklerini de söyledi.