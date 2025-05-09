Dışişleri’nden Sudan uyarısı: Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin

Dışişleri Bakanlığı, Sudan’daki güvenlik durumuna dikkat çekerek vatandaşları uyardı. “Zorunlu olmadıkça Sudan’a seyahat etmeyin” çağrısında bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da giderek kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle vatandaşları uyardı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 27 Aralık 2023 tarihli Seyahat ve Güvenlik Duyurusunun hala geçerliliğini koruduğu vurgulandı ve zaruri haller dışında Sudan’a seyahat edilmemesi gerektiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, halihazırda Sudan’da bulunan Türk vatandaşlarına dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, ülkede kalmaları zorunlu olmayan vatandaşların, Port Sudan’dan sınırlı sayıda süren ticari uçuşlar ya da bulundukları bölgeye göre kara ve deniz yoluyla ülkeden hızlı ve güvenli şekilde ayrılmaları tavsiye edildi.