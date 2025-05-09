BIST 9.279
DOLAR 38,74
EURO 43,59
ALTIN 4.134,20
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri’nden Sudan uyarısı: Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin

Dışişleri’nden Sudan uyarısı: Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin

Dışişleri Bakanlığı, Sudan’daki güvenlik durumuna dikkat çekerek vatandaşları uyardı. “Zorunlu olmadıkça Sudan’a seyahat etmeyin” çağrısında bulundu.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da giderek kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle vatandaşları uyardı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 27 Aralık 2023 tarihli Seyahat ve Güvenlik Duyurusunun hala geçerliliğini koruduğu vurgulandı ve zaruri haller dışında Sudan’a seyahat edilmemesi gerektiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, halihazırda Sudan’da bulunan Türk vatandaşlarına dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, ülkede kalmaları zorunlu olmayan vatandaşların, Port Sudan’dan sınırlı sayıda süren ticari uçuşlar ya da bulundukları bölgeye göre kara ve deniz yoluyla ülkeden hızlı ve güvenli şekilde ayrılmaları tavsiye edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da her satırı vahşet olay! Cinsel organını kesti, kalbini söktü...
Konya'da her satırı vahşet olay! Cinsel organını kesti, kalbini söktü...
İsrail Ordu Radyosu duyurdu! Trump'tan sürpriz karar: Netanyahu ile teması kesti
İsrail Ordu Radyosu duyurdu! Trump'tan sürpriz karar: Netanyahu ile teması kesti
Beyoğlu'nda kardeş kavgası! Kardeşini öldüren kişi intihar etti
Beyoğlu'nda kardeş kavgası! Kardeşini öldüren kişi intihar etti
"Türkiye konuşacak" dedi, tarih bile verdi! Pervin Buldan'a suikast iddiası
"Türkiye konuşacak" dedi, tarih bile verdi! Pervin Buldan'a suikast iddiası
AK Partili Saliha Demirer'den Nevşin Mengü'ye davet
AK Partili Saliha Demirer'den Nevşin Mengü'ye davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekillere söyledi: İki hafta içinde netleşir
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekillere söyledi: İki hafta içinde netleşir
Doğu Perinçek Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı
Doğu Perinçek Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı
1962'den beri kayıp olan kadın 'sağ salim' bulundu
1962'den beri kayıp olan kadın 'sağ salim' bulundu
Goodyear, Auto Bild tarafından Yaz lastiklerinde yılın en iyi üreticisi seçildi
Goodyear, Auto Bild tarafından Yaz lastiklerinde yılın en iyi üreticisi seçildi
UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
Tel Aviv yönetimi bedel ödeyecek! İsrail basını yazdı
Tel Aviv yönetimi bedel ödeyecek! İsrail basını yazdı
Yemekte tavuk yiyen 126 işçi hastanelik oldu
Yemekte tavuk yiyen 126 işçi hastanelik oldu