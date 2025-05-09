Konya'da her satırı vahşet olay! Cinsel organını kesti, kalbini söktü...

Konya'nın Ilgın ilçesinde kayıp olarak aranırken taşların altına gömülü cesedi bulunan Mehmet Emin Kara'nın cinayetinde detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı arkadaşı Osman Kağnıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kağnıcı'nın tartıştığı arkadaşı Kara'yı defalarca kez bıçaklayıp öldürdükten sonra, cinsel organını kesip, kalbini yerinden çıkardığı ortaya çıktı. İşte korkunç detaylar...

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Konya'nın Ilgın ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Psikolojik rahatsızlıkları bulunan 30 yaşındaki Mehmet Emin Kara'nın ailesi evden aracıyla ayrılan ve bir daha geri dönmeyen çocukları için 5 Mayıs günü emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu.

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre; Müracaat üzerine çalışma başlatan ekipler, aynı gün akşam Kara'nın 42 RM 243 plakalı otomobili ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yolazlar Mahallesinde terk edilmiş halde bulundu.

TAŞLARIN ALTINA GÖMÜLÜ CESEDİ BULUNDU!

Jandarma ekipleri Mehmet Emir Kara'nın öldürülmüş olabileceği ihtimaline karşın bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonrası araca 2,5 kilometre uzaklıkla Kara'nın cansız bedeni bulundu. Kara'nın defalarca kez bıçaklanıp, öldürüldükten sonra katil tarafından bulunduğu yer üzerine taşlar konularak mezar şekline getirildiği öğrenildi.

Mehmet Emin Kara

ÖLDÜRÜP KALBİNİ SÖKMÜŞ

Katili yakalamak için saniyelerle yarışan İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, istihbarat ve SİBER ekipleri Kara'nın en son kimlerle görüştüğünü tespit etmek için harekete geçti. Çok kısa sürede Kara'nın katil zanlısı olduğu değerlendirilen Osman Kağnıcı ve kardeşi A.K. olduğu belirlendi.

Ekipler her iki şüpheliyi de Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde gözaltına aldı.

CİNSEL ORGANINI VE KALBİNİ SÖKÜP KESTİ!

Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen ve vahşi cinayeti itiraf eden Osman Kağnıcı, Kara ile birlikte olay yerinin olduğu bölgeye gittiklerini, Kara'nın kendisine ilişki teklif ettiğini, ardından aralarında tartışma çıktığını, Kara'yı bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından cinsel organını ve kalbini söküp kestiğini, göğüs kafesinin içerisine tespih koyduğunu sonrasında yürüyerek ilçe merkezine gittiğini söylediği belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman Kağnıcı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kardeşi A.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.