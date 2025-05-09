BIST 9.279
DOLAR 38,74
EURO 43,59
ALTIN 4.134,20
HABER /  MEDYA

Özgür Özel Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'e daldı : O geri vitesi yedirirler adama

Sözcü TV canlı yayınına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisini hedef alan muhalif gazeteci Yılmaz Özdil'e "Sana o 'geri vites' sözlerini yedirirler" diyerek tepki gösterdi. Özgür Özel Sözcü TV'yi de Yılmaz Özdil'in söylemlerine çanak tutmakla itham etti. İşte gündeme oturan o açıklamalar ve Yılmaz Özdil'in X hesabından verdiği karşılık...

Abone ol

Özgür Özel'e yönelik düzenlenen yumruklu saldırıyla ilgili Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil CHP'lileri sinir eden bir yorumda bulunmuştu. Sözcü TV'de saldırıyı yorumlayan Yılmaz Özdil, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, "Armut gibi geziyor" demişti. 

Sözcü TV'ye çıkıp Yılmaz Özdil'i bombaladı

CHP lideri Özgür Özel, dün akşam katıldığı Sözcü TV canlı yayında sarfettiği açıklamalarla gündeme oturdu. Özel, önce Yılmaz Özdil'in sözlerine karşı bir tutum göstermeyen kanal yönetimine tepki gösterdi. Ardından "Sana o 'geri vites' sözlerini yedirirler" diyerek Yılmaz Özdil'i hedefe alan Özel, şu ifadeleri kullandı:

-Aynı gün cenaze var, eşimi, kızımı adresleriyle tehdit ediyorlar. O her şeyi çok bilen kahraman abi çıkıp televizyonda ‘Özgür Özel geri vites yaptı’ diyor, o geri vitesi yedirirler adama.

"Bunu söyleyen adamı sen çıkarıyorsun

Sunucu İpek Özbey ile de gerilim yaşayan Özgür Özel, Sözcü TV hakkında da şu ifadeleri kullandı:

-Diyor ki bir daha elini boş yollamayın. Bunu söyleyen adamı, sen çıkarıyorsun.. Tabii onu yayınlayan kuruluşun yayın politikasını da bir yere çerçeveletmek lazım. Bir kişinin ismini söylemek yerine ona hakaret ediyor.. Bir de bu koltukta oturabiliyor. Bir şey söylensin ya!

Yılmaz Özdil X hesabından böyle yanıtladı

Özgür Özel'in tepkisine Yılmaz Özdil ise sosyal medya hesabından attığı mesajla yanıt verdi:

"Belki Sözcü televizyonunu izlemeyip kaçıranlar olabilir, vitesi yedirmesini heyecanla bekleyerek, -manuel vites mi, otomatik vites mi, orası şimdilik belirsiz- bir de ben yayınlayayım, naçizane katkım olsun."

Özgür Özel Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'e daldı : O geri vitesi yedirirler adama - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri’nden Sudan uyarısı: Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin
Dışişleri’nden Sudan uyarısı: Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin
Konya'da her satırı vahşet olay! Cinsel organını kesti, kalbini söktü...
Konya'da her satırı vahşet olay! Cinsel organını kesti, kalbini söktü...
İsrail Ordu Radyosu duyurdu! Trump'tan sürpriz karar: Netanyahu ile teması kesti
İsrail Ordu Radyosu duyurdu! Trump'tan sürpriz karar: Netanyahu ile teması kesti
Beyoğlu'nda kardeş kavgası! Kardeşini öldüren kişi intihar etti
Beyoğlu'nda kardeş kavgası! Kardeşini öldüren kişi intihar etti
"Türkiye konuşacak" dedi, tarih bile verdi! Pervin Buldan'a suikast iddiası
"Türkiye konuşacak" dedi, tarih bile verdi! Pervin Buldan'a suikast iddiası
AK Partili Saliha Demirer'den Nevşin Mengü'ye davet
AK Partili Saliha Demirer'den Nevşin Mengü'ye davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekillere söyledi: İki hafta içinde netleşir
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekillere söyledi: İki hafta içinde netleşir
Doğu Perinçek Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı
Doğu Perinçek Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı
1962'den beri kayıp olan kadın 'sağ salim' bulundu
1962'den beri kayıp olan kadın 'sağ salim' bulundu
Goodyear, Auto Bild tarafından Yaz lastiklerinde yılın en iyi üreticisi seçildi
Goodyear, Auto Bild tarafından Yaz lastiklerinde yılın en iyi üreticisi seçildi
UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
Tel Aviv yönetimi bedel ödeyecek! İsrail basını yazdı
Tel Aviv yönetimi bedel ödeyecek! İsrail basını yazdı