Özgür Özel Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'e daldı : O geri vitesi yedirirler adama

Sözcü TV canlı yayınına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisini hedef alan muhalif gazeteci Yılmaz Özdil'e "Sana o 'geri vites' sözlerini yedirirler" diyerek tepki gösterdi. Özgür Özel Sözcü TV'yi de Yılmaz Özdil'in söylemlerine çanak tutmakla itham etti. İşte gündeme oturan o açıklamalar ve Yılmaz Özdil'in X hesabından verdiği karşılık...

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Özgür Özel'e yönelik düzenlenen yumruklu saldırıyla ilgili Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil CHP'lileri sinir eden bir yorumda bulunmuştu. Sözcü TV'de saldırıyı yorumlayan Yılmaz Özdil, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, "Armut gibi geziyor" demişti.

Sözcü TV'ye çıkıp Yılmaz Özdil'i bombaladı

CHP lideri Özgür Özel, dün akşam katıldığı Sözcü TV canlı yayında sarfettiği açıklamalarla gündeme oturdu. Özel, önce Yılmaz Özdil'in sözlerine karşı bir tutum göstermeyen kanal yönetimine tepki gösterdi. Ardından "Sana o 'geri vites' sözlerini yedirirler" diyerek Yılmaz Özdil'i hedefe alan Özel, şu ifadeleri kullandı:

-Aynı gün cenaze var, eşimi, kızımı adresleriyle tehdit ediyorlar. O her şeyi çok bilen kahraman abi çıkıp televizyonda ‘Özgür Özel geri vites yaptı’ diyor, o geri vitesi yedirirler adama.

"Bunu söyleyen adamı sen çıkarıyorsun

Sunucu İpek Özbey ile de gerilim yaşayan Özgür Özel, Sözcü TV hakkında da şu ifadeleri kullandı:

-Diyor ki bir daha elini boş yollamayın. Bunu söyleyen adamı, sen çıkarıyorsun.. Tabii onu yayınlayan kuruluşun yayın politikasını da bir yere çerçeveletmek lazım. Bir kişinin ismini söylemek yerine ona hakaret ediyor.. Bir de bu koltukta oturabiliyor. Bir şey söylensin ya!

Yılmaz Özdil X hesabından böyle yanıtladı

Özgür Özel'in tepkisine Yılmaz Özdil ise sosyal medya hesabından attığı mesajla yanıt verdi: