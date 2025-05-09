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Nazan Öncel'den sevenlerini korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Nazan Öncel'den sevenlerini korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

69 yaşındaki sanatçı Nazan Öncel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Nazan Öncel ambulansla hastaneye kaldırıldığını duyurduğu paylaşımında anjiyo olacağı bilgisini paylaştı.

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Türk müziğinin efsanevi ismi Nazan Öncel, sabah saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. 69 yaşındaki sanatçı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Sanatçı, paylaşımında yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı: "Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bi' şaka yaptı sanırım. Dedim ya 'Hayat bir karış' ama yırttık. Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan'a 'Bekle beni, sana söz geleceğim' dedim. Sabah 06'da eve döndüğümde cümle kapısında karşıladı beni. Bugün yine hastane… Anjiyo faslına geçildi…"

Nazan Öncel'den sevenlerini korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı - Resim: 0

Sağlık durumu nedeniyle yarın akşam vereceği konseri iptal etmek zorunda kalan Öncel, hayranlarından anlayış istedi. Sanatçı mesajını, "Yarın akşamki konser için bir özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen" sözleriyle tamamladı.

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