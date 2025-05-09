Yeni papa Robert Prevost seçildi! ABD'li papanın mazisinde cinsel taciz iddiaları var

Vatikan'da 133 kardinal, yeni papayı seçmek için konklavda bir araya geldi. Toplantının ardından Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın seçildiği anlamına gelen beyaz duman yükseldi. Katoliklerin yeni papası Robert Prevost oldu. Yeni Papa papalık ismi olarak LEO'yu kullanacak. Bu papa 69 yaşında ve seçilmesi sürpriz olarak niteleniyor. ABD başkanı Donald Trump geçtiğimiz haftalarda papa olmak istediğini söylemişti. İlginçtir ki o olamasa da yeni papa ABD kıtasından...

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Dünya çapında 1.4 milyar Katolik'e ruhani liderlik edecek yeni papa ABD'li Robert Francis Prevost seçildi. 267. papa olarak seçilen Robert Prevost, papalık ismi olarak 14. Leo'yu kullanacak. 7 Mayıs Çarşamba başlayan papalık seçiminin (konklav) ikinci gününde dört tur oylama sonunda Vatikan'daki Sistine Şapeli'nin üzerindeki bacadan beyaz duman yükseldi.

Beyaz duman ve hemen ardından kilise çanlarıyla papanın seçildiği ilan edilince San Pietro Meydanı'nda coşkulu kutlamalar görüldü, "yaşasın papa" haykırışları duyuldu.

Robert Francis Prevost kimdir?

Robert Francis Prevost, Katolik Kilisesi'nin ilk ABD'li papası olsa da ailesinin kökenleri Fransa, İtalya ve İspanya'ya dayanıyor. 69 yaşındaki yeni papa, papalık ismi olarak 14. Leo ismini kullanacak.



Prevost, 14 Eylül 1955'te ABD'nin Chicago kentinde, Fransa ve İtalya kökenli Louis Marius Prevost ile İspanya kökenli Mildred Martínez'in üç çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Uzun yıllar Peru'da yaşayan, misyonerlik ve başpiskoposluk yapan Prevost bu ülkenin vatandaşlığını da aldı. 2023'te Papa Francesco tarafından kardinalliğe getirildi.

ABD'li seçmiyorlardı ama...

Katolik Kilisesi'ne bugüne kadar ABD'li bir ismin liderlik etmemesi, bu ülkenin jeopolitik gücünden kaynaklanan bir "tabuyla" açıklanıyordu.

Prevost'un bu göreve gelmesinde ise hem aile geçmişi hem Latin Amerika gibi Katolik nüfusun yüksek olduğu bir bölgeyi iyi tanıması hem de Vatikan hiyerarşisinde üst düzey görevlerde bulunması etkili görülüyor.

Cinsel taciz iddiaları

Yeni papa Peru'da başpiskoposluk yaptığı dönemde, Katolik Kilisesi'ndeki cinsel taciz skandallarının yönetilmesiyle ilgili eleştiri de aldı. Kendisi piskoposluk görevine gelmeden önce iki rahip tarafından cinsel tacize uğradığını söyleyen bir kadın, Prevost'u soruşturmayı kötü yönetmekle ve rahiplerden birinin ayin yapmasını engellememekle suçladı. Piskoposluk yönetimi ise Prevost'un herhangi bir örtbas etme girişimine karıştığı iddialarını reddetti.

Leone adı Yapay zeka dönemine referansmış

Prevost aynı zamanda, 13. yüzyılda kurulan Aziz Augustinus tarikatından da ilk papa. Vatikan basın ofisi, Prevost'un papalık ismi olarak 14. Leone'yi seçmesini de, bu ismi seçen son papanın "kilisenin modern sosyal doktrinini" başlatan 13. Leone olmasına bir atıf olarak açıkladı. Basın sözcüsü Matteo Bruni bu seçimi aynı zamanda, "yapay zeka döneminde" insanlara ve işlerine "tesadüfi olmayan bir referans" diye niteledi.

DONALD TRUMP'TAN İLK MESAJ ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz haftalarda Papa olmak istediğini söylemişti. Trump papa seçilemese de yeni papa ABD'den çıktı. Trump sosyal medya platformundan yeni papayı tebrik etti ve şunları yazdı;

-"Ülkemiz için ne büyük bir onur"

Tarih boyunca, 266 papanın 200'den fazlası İtalya'dan çıkmıştı. 1978'e kadar da 455 yıl boyunca papalar hep İtalya'dandı. Ancak 1978'de seçilen son İtalyan papa Albino Luciani 33 gün içinde hayatını kaybetmiş ve İtalyan papa dönemine aynı yıl Polonyalı Karol Wojtyla'nın seçilmesiyle sona ermişti.

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