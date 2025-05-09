Altın fiyatları düştü şimdi alınır mı? Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı
Altın ons fiyatı 3920 dolar seviyesinden hızla gerileyerek 3322 dolara kadar düştü. Gram altın ise 4200 TL seviyesini aşağı yönlü kırarak 4130 TL'ye kadar geriledi. Altın fiyatları haftanın son günü olan 9 Mayıs 2025 cuma gününde yönünü yukarı çevirdi. Altın fiyatlarındaki bu yükselişin sebebi Pakistan Hindistan gerilim. Peki bu rakamdan altın alınır mı? İslam Memiş'ten haber var.
ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan faiz kararının ardından altın piyasasında sert hareketlilik yaşandı. Kararın ardından ons altın, kayıplarını telafi ederek 3400 dolar seviyesinin üzerinde başlasa da bu yükseliş kalıcı olmadı. Kısa süreli toparlanmanın ardından sert bir düşüş yaşanarak ons fiyatı 3920 dolar seviyesinden hızla gerileyerek 3364 dolara kadar düştü. Gram altın ise 4200 TL seviyesini aşağı yönlü kırarak 4130 TL'ye kadar geriledi. Haftanın son gününde altın fiyatları toparlanma işareti verirken uzmanlardan da alım fırsatı uyarısı geldi.
Altın önce düştü sonra...
22 Nisan tarihinde 3500 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, ABD ile Çin arasındaki diplomatik temasların gündeme gelmesi ve ticaret savaşlarında yumuşama beklentisiyle düşüşe geçmişti. Fed kararı öncesinde 3398 dolar seviyelerine çıkan ons altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizleri sabit tutma kararı ve yaptığı açıklamalar sonrası 3322 dolara kadar geriledi. Haftanın son gününde rotasını yeniden yukarı çeviren altın fiyatları, Hindistan Pakistan geriliminden etkilendi.
9 Mayıs 2025 cuma günü altın ne kadar?
Toparlanma işaretleri veren altın fiyatları saat 09.50 itibariyle şöyle:
Ons altın yüzde 0.5 artışla 3.322 dolar seviyesinde.
Gram altının fiyatı 4.138 TL, çeyrek altın fiyatı 6.764 TL, yarım altın 13.536 TL, tam altın fiyatı ise 27.339 lira.
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasalarıyla ilgili beklentilerini A Para ekranlarından şu sözlerle açıkladı: 2024 yılının yine son çeyreğinde analiz raporumda kamuoyuna ons altın tarafında 2025 yılında 3500 dolar, gram altın tarafında 4500 lira seviyesini beklediğimi açıklamıştım.