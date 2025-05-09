Altın fiyatları düştü şimdi alınır mı? Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan faiz kararının ardından altın piyasasında sert hareketlilik yaşandı. Kararın ardından ons altın, kayıplarını telafi ederek 3400 dolar seviyesinin üzerinde başlasa da bu yükseliş kalıcı olmadı. Kısa süreli toparlanmanın ardından sert bir düşüş yaşanarak ons fiyatı 3920 dolar seviyesinden hızla gerileyerek 3364 dolara kadar düştü. Gram altın ise 4200 TL seviyesini aşağı yönlü kırarak 4130 TL'ye kadar geriledi. Haftanın son gününde altın fiyatları toparlanma işareti verirken uzmanlardan da alım fırsatı uyarısı geldi.