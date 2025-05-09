BIST 9.255
DOLAR 38,75
EURO 43,66
ALTIN 4.140,05
HABER /  GÜNCEL

Bakan Yerlikaya: Tefecilik operasyonlarında 7 kişi tutuklandı!

Bakan Yerlikaya: Tefecilik operasyonlarında 7 kişi tutuklandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tefecilik yapan organize suç örgütüne karşı 3 ilde düzenlediğimiz operasyonlarda 7 şahıs tutuklandı, 1 milyar 250 milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el kondu" dedi

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tefecilik yapan organize suç örgütüne karşı 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 şüphelinin tutuklandığını, 1 milyar 250 milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el konulduğunu açıkladı.

Çanakkale merkezli Balıkesir ve Tekirdağ’da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "tefecilik" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 9 şüphenin yakalandığını, 7'sinin tutuklandığını, 2'sine ise adli kontrol kararı verildiğini belirten Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ illerinde yakalan şüphelilerin; faizle borç verdikleri vatandaşları borçlandırarak baskı altına aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak çek, senet, tapu gibi belgeler imzalattıkları, ödeme yapamayan mağdurlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla aldıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "tefecilik" suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait 1 milyar 250 milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el kondu. Operasyon kapsamında; 2 bin 478 adet çek ve senet,10 adet çek defteri ve çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, muhtelif doküman ve dijital materyal ele geçirildi."

Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden cumhuriyet başsavcılığını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik ederek, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kartalkaya Yangınını Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Kartalkaya Yangınını Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Nazan Öncel'den sevenlerini korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
Nazan Öncel'den sevenlerini korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 982 kişi yakalandı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 982 kişi yakalandı
Yeni papa Robert Prevost seçildi! ABD'li papanın mazisinde cinsel taciz iddiaları var
Yeni papa Robert Prevost seçildi! ABD'li papanın mazisinde cinsel taciz iddiaları var
Türkiye, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde arabulucu olabilir
Türkiye, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde arabulucu olabilir
Özgür Özel Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'e daldı : O geri vitesi yedirirler adama
Özgür Özel Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'e daldı : O geri vitesi yedirirler adama
Dışişleri’nden Sudan uyarısı: Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin
Dışişleri’nden Sudan uyarısı: Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin
Konya'da her satırı vahşet olay! Cinsel organını kesti, kalbini söktü...
Konya'da her satırı vahşet olay! Cinsel organını kesti, kalbini söktü...
İsrail Ordu Radyosu duyurdu! Trump'tan sürpriz karar: Netanyahu ile teması kesti
İsrail Ordu Radyosu duyurdu! Trump'tan sürpriz karar: Netanyahu ile teması kesti
Beyoğlu'nda kardeş kavgası! Kardeşini öldüren kişi intihar etti
Beyoğlu'nda kardeş kavgası! Kardeşini öldüren kişi intihar etti
"Türkiye konuşacak" dedi, tarih bile verdi! Pervin Buldan'a suikast iddiası
"Türkiye konuşacak" dedi, tarih bile verdi! Pervin Buldan'a suikast iddiası
AK Partili Saliha Demirer'den Nevşin Mengü'ye davet
AK Partili Saliha Demirer'den Nevşin Mengü'ye davet