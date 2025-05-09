Teknosa'dan mağazalarda plastik poşet kararı

Teknosa, mağazalarında plastik poşet kullanımını sonlandırarak, karton torbalarla kullanımına geçtiğini duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüm mağazalarında plastik taşıma poşetleri yerine karton torbaları kullanmaya başlayan Teknosa, bu dönüşümle hem atık miktarını azaltmayı hem de doğa dostu tüketim alışkanlıklarının yaygınlaşmasına katkı sunmayı hedefliyor.

TEMA Vakfı aracılığıyla Malatya Akova Ağaçlandırma Sahası'nda 10 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturulmasına da destek veren Teknosa, karton torba kullanımını sosyal faydaya dönüştürdü.