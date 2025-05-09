BYD Türkiye pazarı için özel geliştirdi lansmana özel fiyatı dikkat çekti

BYD, Türkiye pazarı için özel olarak geliştirdiği SEAL modelinin 'Design' versiyonunu mayıs ortasından itibaren satışa sunacak. BYD SEAL modeli, lansman dönemine özel 1 milyon 850 bin liralık tavsiye edilen satış fiyatına sahip.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye pazarındaki ürün gamını genişletmeye devam ediyor.

D segmentindeki yüzde 100 elektrikli sportif sedan modeli SEAL modelinin 'Excellence' versiyonunu önceden piyasaya çıkaran BYD, aynı sportif tasarımı 160 kilovatlık (kW) yeni güç ünitesine sahip arkadan itişli Design donanım seviyesiyle kullanıcılarına sunacak.

Sadece Türkiye pazarı için özel olarak geliştirilen yeni SEAL Design, mayıs ortası itibarıyla BYD bayilerinde yerini alacak. Model, tanıtım dönemine özel 1 milyon 850 bin liralık tavsiye edilen satış fiyatıyla müşterilerle buluşacak.

460 kilometre menzil sunuyor

Tasarım ve teknolojisiyle elektrikli otomobil dönüşümünü daha erişilebilir hale getirmeyi hedefleyen model,160 kW (218 beygir) gücündeki motoruyla 0'dan 100 kilometre hıza 6,9 saniyede ulaşıyor. Tek motorlu ve arkadan itişli bu versiyon, 61,4 kilovat saat (kWsa) kapasiteli bataryasıyla Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Taşıtlar Test Prosedürü (WLTP) karma sürüş verilerine göre 460 kilometre menzil sunuyor ve bataryası yüzde 30'dan 80'e 'DC' hızlı şarjıyla 26 dakikada doluyor.

Dört tekerlekten çekişli versiyonundan yeni jant tasarımıyla farklılaşan model, 18 inçlik sportif jantlarıyla müşterilere sunuluyor. 'Buz Mavisi', 'Atlantis Grisi', 'Bulut Grisi', 'Gece Siyahı' ve 'Saf Beyaz' olmak üzere beş farklı dış renk seçeneğiyle satın alınabilen model, iç mekanda siyah veya açık mavi vegan deri döşeme seçeneğiyle sunuluyor.

Teknolojiden ödün vermeyen yeni BYD SEAL Design, elektrikli dönebilir 15,6 inç dokunmatik multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu, panoramik görüş kamerası, ısıtmalı deri direksiyon simidi, havalandırmalı ve elektrikli ayarlanabilir ön koltukları ve 12 hoparlörlü 'Dynaudio' premium ses sistemiyle sunuluyor.

Tasarımıyla iF Tasarım Ödülü kazanan model, bağlantılı servislerle entegre çalışan 'BYD Mobil' uygulamasıyla öne çıkıyor. Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak indirilen uygulama, menzil ve şarj durumu takibinden, klima, direksiyon ve koltuk ısıtma kontrolüne, kapıların uzaktan kilitlenmesinden araç konumunun görüntülenmesine kadar birçok fonksiyonu tek dokunuşla cep telefonlarıyla uzaktan yönetilebilmesini sağlıyor. Model, OTA (Over-the-Air) teknolojisi sayesinde yazılım güncellemelerini uzaktan da alabiliyor.

BYD modelleri, kapsamlı güvenlik donanımlarıyla da öne çıkıyor. 'Ön Çarpışma Uyarısı ve Otonom Acil Fren Sistemi', 'Ön Çapraz Trafik Uyarısı', 'Geri Manevra Çapraz Trafik Uyarısı', 'Şerit Takip ve Şerit Değiştirme Asistanları', 'Trafik İşareti Algılama Sistemi', 'Adaptif Akıllı Hız Sabitleyici ve Çocuk Varlık Tespiti' gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri yolcu ve yaya güvenliğini destekliyor.

'Müşterilerden beğeni topladı'

Açıklamada görüşlerine yer verilen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, modeli ilk olarak Aralık 2024'te dört tekerlekten çekiş sistemine sahip çift motorlu 'AWD' versiyonuyla satışa sunduklarını belirtti.

Modelin hem performansı hem de sportif tasarımıyla müşterilerden beğeni topladığını kaydeden Ergün, şunları kaydetti:

'Mayıs itibarıyla aynı sportif tasarımı, Türkiye'ye özel olarak üretilen 160kW'lık güç ünitesi ile satışa sunuyoruz. Lansman dönemine özel 1 milyon 850 bin liralık tavsiye edilen satış fiyatına sahip BYD SEAL Design, yüzde 10 ÖTV dilimine giren bir sedan model olarak Türk tüketicileri için önemli bir alternatif olacak. Bu modelin büyük ilgi görmesini ve yükselen satış grafiğimize önemli katkılar yapmasını bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.