Fahri Kur'an Kursu öğreticilerinden iktidara: Kadro talebi 10. yargı paketine eklensin

Fahri Kur'an Kursu öğreticileri, kadro taleplerinin yakın zamanda TBMM'ye gelmesi beklenen 10. yargı paketine eklenmesi çağrısı yaptı.

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10. Yargı Paketi kanun teklifi taslağı yakın zamanda Meclis'e sunulacak. Diyanet bünyesinde yıllardır çalışan geçici öğreticiler. mağdur olduklarını belirtip 2018 seçimleri öncesi kendilerine verilen kadro sözünün yerine getirilmesini isteyerek pakete bu talebin eklenmesi çağrısında bulundu.

FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ 2018’de verilen Cumhur İttifakı KADRO SÖZÜNÜN TUTULMASINI görevde olup olmamaya bakılmadan SGK prim baz alınarak yılların birikimine,tecrübesine, emeğine KADRO HAKLARININ verilmesini 15 yıldır bekliyor

Sn.Devlet Bahçeli 2018 SEÇİM BEYANNAMESİNDE;

“KAMUDA KADRO BEKLEYEN FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİNİ KADROYA ALACAĞIM” “Sözümüz Devlet Sözüdür” demiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2018 Seçim Beyannamesi #KadroSözü üzerinden 7 yıl geçti bu söz ne zaman tutulacak?

Herkesime kadro verilip sözünüz tutulurken FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ neden sürekli kapsam dışı bırakılıp 15 yıldır #Kadromuz verilmiyor❗️

-Kadro talebimiz 10.Cu yargı paketine torba yasaya eklenmeli verilen Cumhurİttifakı Kadro sözü acilen tutulmalıdır.Görevde olup olmamaya bakılmadan SGK prim baz alınarak yılların birikimine tecrübesine kadro şart

15 yıldır devlet büyükleri herkes söz verdi fakat hala kadro ve özlük haklarımız verilmedi?❗️ artık yeter geciktirilmiş kadro hakkımız verilsin

FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ 657ʼye tabi olarak Diyanet bünyesinde yılda 2 kez kış ve yaz dönemi olmak üzere KPSS, DHBT(Din Hizmetleri Alan Bilgisi),MÜLAKAT puanları ile ve belirli belgeleri de ibraz ederek istihdam edilmektedir.Yıllardır atama şartlarını taşıyarak kadro ve özlük haklarından mahrum bırakılarak hizmet etmiştir. Bu çalışma ve ayrılma şekli ile mali ve sosyal haktan da el çektirilmekteler.Fahri Öğreticiler,aylık 8-9 günlük sigorta, asgari ücretin çok altında maaş ve yarım yatan sigortadan kaynaklı SGK prim borçları çıkarak hiçbir özlük hakkı olmadan hizmet etmektedir.-Bir yılda 2 defa KPSS+dhbt +mülakat puanıyla ve belirli belgelerle göreve başlayan FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ için örneğin; 15 yıl hizmet eden bir fahri öğretici 30 defa KPSS+dhbt+mülakat puanıyla göreve başlatılmıştır. 5-10-15 yıldır hizmet etmiş Fahri Öğreticiler KPSS+dhbt+mülakat sarmalından geçerek ömürlerini sınav stresi altında geçirerek hizmet etmelerine rağmen,hâlâ KADRO ve özlük haklarının verilmemesinin gerekçesi nedir?

FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ PLATFORMU Başkanı Saliha Şentürk uzun süredir kadro ve özlük haklarının verilmesi mücadelesinde sayısız etkinlikler basın açıklamaları 25 tane soru önergesi 4 tane Kanun teklifi verdirerek haklarını aramaya devam ediyor.

4.cü Kanun Teklifini MHP MV.Halil Öztürk’e verdirerek TBMM’ye sunuldu.

Destekleyen Partiler ve Süreç

FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ PLATFORMU Başkanı Saliha Şentürk

4 tane KANUN TEKLİFİ VERDİRMİŞTİR

1-Yeniden refah partisi(24.01.2024)

2-Saadet-Gelecek(20.05.2024) Partisi

3-Deva partisi(31.10.2024)

4-Milliyetçi Hareket Partisi MHP (11.11.2024)

Birçok da soru önergesi ve mecliste konuşmalar, basın açıklamaları,ziyaretler, birçok etkinlikler sağlayarak Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin kadro ve özlük haklarının verilmesi noktasında mücadelelerini sürdürmektedirler.

Fahri Kuran kursu öğreticilerinin yıllardır bekledikleri kadro talepleri, bu dört partinin kanun teklifi önerileriyle meclis gündeminde yer almış oldu. Tekliflerin yasalaşması halinde, Fahri Öğreticilerin görevde olup olmama durumuna bakılmadan Sgk prim baz alınarak yılların birikimine, tecrübesine kadro haklarının verilmesi iş güvencesi sağlanması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi bekleniyor.