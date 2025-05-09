Peugeot'dan mayıs ayına özel kampanya!

Peugeot, mayıs ayına özel finansman kampanyası başlattı. Peugeot, SUV 2008, yeni SUV 3008, yeni SUV 5008, E-208, E-308, 408 ve sınıflarına yön veren hafif ticari araç modellerinde çeşitli kredi ve takas desteği seçeneği sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, SUV 2008, yeni SUV 3008, yeni SUV 5008, E-208, E-308, 408 ve sınıflarına yön veren hafif ticari araç modellerinde çeşitli kredi ve takas desteği seçeneğiyle mayıs ayında fırsatlar sunuyor.

Fastback SUV tasarımıyla dikkati çeken, 48V hibrit teknolojisine sahip yeni 3008 modeli, 85 bin lira takas desteği ile birlikte sadece tüzel müşterilere özel 170 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneğiyle sürüş keyfini ileri bir seviyeye taşımak isteyenleri bekliyor. Yeni 3008'in yüzde 100 elektrikli versiyonu yeni E-3008 ise bireysel müşterilere Allure donanım seviyesinde 300 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,89 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.

B-SUV segmentinin öncüsü olan ve teknolojisinin yanı sıra kullanım pratikliğiyle de hayatı kolaylaştıran Peugeot 2008, 60 bin lira takas desteğiyle birlikte 130 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. 2008'in yüzde 100 elektrikli versiyonu E-2008 modeli ise Allure donanım seviyesinde 60 bin lira takas desteğiyle 180 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi, GT donanım seviyesinde ise 40 bin lira takas desteği ile birlikte 200 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi olanakları sunuluyor.

Peugeot'nun C segmentinde yer alan modeli 408'e sahip olmak isteyen müşteriler, Allure donanım seviyesinde 60 bin lira takas desteğiyle birlikte 150 bin lira için 12 ay yüzde sıfır faizli kredi fırsatından faydalanabiliyor. Sıfır emisyonlu sürüş keyfini üstün performansıyla birleştiren yüzde 100 elektrikli E-308 modeli 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor.

7 koltuklu oturma düzeni ve 21" Panoramik i-Cockpit teknolojisiyle Peugeot'nun SUV modeli yeni 5008, GT donanım seviyesinde 100 bin lira takas indirimi ve sadece tüzel müşterilere özel 170 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi imkanlarıyla sunuluyor. 5008'in yüzde 100 elektrikli versiyonu E-5008'de ise sadece tüzel müşterilere özel GT donanımlı versiyonda 300 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 2,89 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Dinamik sürüş karakteri, sportif tasarım öğeleri ve gelişmiş teknolojisiyle öne çıkan yüzde 100 elektrikli E-208'i satın almak isteyenler ise 180 bin lira için 12 vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi fırsatlarından faydalanabiliyor.

Ticari araçlara özel kredi seçenekleri

Peugeot Türkiye, mayıs ayında da hafif ticari araç ürün gamında sunduğu sıfır faizli kredi teklifleri sunmaya devam ediyor.

Yeni nesil BlueHDi dizel motoruyla performans ve verimliliği harmanlayan Rifter modelinin otomatik şanzımanlı Allure ve GT donanım seviyesinde 40 bin lira takas desteği ile birlikte Allure donanım seviyesi için 200 bin lira 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi ve GT donanım seviyesi için ise 250 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Segmentinin yaratıcısı Partner Van'da ise 250 bin liraya 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi seçeneğinden yararlanılabiliyor.

Peugeot'nun çok yönlülüğü ve verimliliğiyle öne çıkan ticari araç modellerinden Expert Traveller, Expert Van ve Boxer Van 3,5 ton versiyonunda 250 bin liraya 12 ay yüzde sıfır faizli kredi imkanı bulunuyor.

Sıfır faizli avantajlı kredi kampanyasına alternatif olarak tüketiciler belirlenen Peugeot modellerinde nakit indirim olanağından ve alternatif kredi seçeneklerinden de faydalanabiliyor.