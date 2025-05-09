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Süper Lig'e yükselecek ikinci ekip yarın belli olacak

Süper Lig'e yükselecek ikinci ekip yarın belli olacak

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek ikinci ekibin yanı sıra play-off mücadelesi vereceklerin ve ligden düşecek son takım yarın belli olacak.

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İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, üçüncü ekibin direkt play-off finalinde mücadele edeceği ligde üçüncüyü takip eden 4 takım play-off'ta yer alacak. Son 4 sıradaki takımlar ise lige veda edecek.

Ligin 38. ve son hafta müsabakaları, 11 Mayıs Pazar günkü Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı dışında yarın saat 16.00'da başlayacak.

Ligde son haftaya en yakın rakibi Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün 2 puan önünde giren Gençlerbirliği, yarın ligde galibiyeti ve beraberliği bulunmayan Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor karşısında en az 1 puan aldığı takdirde Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e çıkacak ikinci ekip olacak.

Üçüncü takımın doğrudan play-off finaline yükseleceği ligde Gençlerbirliği doğrudan Süper Lig'e yükselemezse ligi üçüncü tamamlayacak. Ligde üçüncü sıra için Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Uğur Okulları İstanbulspor, Erzurumspor FK ve Teksüt Bandırmaspor'un şansı devam ediyor.

Play-off

Teksüt Bandırmaspor'un play-off oynamayı garantilediği ligde altmış birer puanlı Uğur Okulları İstanbulspor ve Erzurumspor FK'nin yanı sıra elli sekizer puana sahip Alagöz Holding Iğdır FK, Geosis Boluspor ve 57 puanı bulunan Amed Sportif Faaliyetler'in play-off ihtimali sürüyor.

Düşme hattı

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'un veda ettiği ligde son hafta öncesinde 3 takımın düşme ihtimali bulunuyor. Sakaryaspor'la aynı puana sahip Siltaş Yapı Pendikspor'un ligde kalmayı garantilediği ligde 48 puanlı Sakaryaspor, kırk beşer puana sahip MKE Ankaragücü ve Manisa FK'den biri daha lige veda edecek.

Sakaryaspor'un Esenler Erokspor'u, MKE Ankaragücü'nün Amed Sportif Faaliyetleri'i ağırlayacağı son haftada, Manisa FK de deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Sezon sonunda Manisa FK ile MKE Ankaragücü'nün olası puan eşitliklerinde lige MKE Ankaragücü veda edecek. Sakaryaspor, MKE Ankaragücü ve Manisa FK'nin ligi aynı puanda bitirmesi durumunda ise ligden düşecek takım Sakaryaspor olacak.

Manisa FK, yarın kazanması halinde lige tutunacak. MKE Ankaragücü'nün ligde kalması için yarın galip gelmesi ve Manisa FK'nin puan kaybetmesi gerekiyor. Sakaryaspor da en az 1 puan aldığı takdirde gelecek sezon da 1. Lig'de devam edecek.

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