Sivas'da 2 kardeşi öldüren Hüseyin Sönmez cezaevine kondu ifadesinde...

SİVAS'ın konuştuğu olayda katil zanlısı Hüseyin Sönmez ile ilgili sıcak gelişmeler var. Döner ustası olan Hüseyin Sönmez emniyetteki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hüseyin Sönmez sorgusunda tek kelime etmedi.

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Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen 22 ve 16 yaşındaki iki kardeşin cinayet zanlısı, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucu Ankara'da yakalanmıştı. Hüseyin Sönmez isimli şahıs 22 yaşındaki Umutcan ile 16 yaşındaki Melisa Şimşek'in kayıp babalarını da tanıyordu. 2 kardeşin cenazeleri kaldırılırken, katil zanlısı Hüseyin Sönmez'in emniyet sorgusu tamamlandı.

Tek kelime etmedi

Katil zanlısı Hüseyin Sönmez, Sivas emniyetindeki sorgusunda cinayetlere dair tek kelime etmedi. 'Susma hakkını' kullandığını belirten katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil kayıp babayı son gören kişi

atil zanlısı Hüseyin Sönmez'in , öldürülen çocukların 5 yıldır kayıp olan babası Uğur Şimşek ile Ankara'da en son görüşen kişi olduğu belirlendi. Kayıp adamın çocuklarını da katleten Hüseyin Sönmez'in Uğur Şimşek'i de ortadan kaldırmış olabileceği düşünülüyor. Uğur Şimşek'in kaybolduktan sonra ailesinin katıldıkları televizyon programında Hüseyin Sönmez'den bahsettikleri, telefon ile katılan Hüseyin Sönmez'in de Uğur Şimşek'e 500 bin TL para verdiğini söylediği ortaya çıktı. Hüseyin Sönmez, Uğur Şimşek adına sahte senet düzenlemiş.