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Beyoğlu'nda kardeş kavgası! Kardeşini öldüren kişi intihar etti

Beyoğlu'nda kardeş kavgası! Kardeşini öldüren kişi intihar etti

Beyoğlu'nda kardeş kavgası feci bitti. Kamer K. yanındaki silahla kardeşi Murat K'yi vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Murat K'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu, sürekli para isteyip evde huzursuzluk çıkardığı iddia edildi.

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Dolapdere Mahallesi Kasap Hurşit Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında oturan Murat K. (42) ile ağabeyi Kamer K. (46) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kamer K. yanındaki silahla kardeşi Murat K'ye ateş etti. Kamer K. daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda kardeş kavgası! Kardeşini öldüren kişi intihar etti - Resim: 0

Polis sokakta ve bina önünde önlem alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin incelemelerini tamamlamasının ardından cesetler morga kaldırıldı. Yapılan araştırmada, Murat K'nin emniyette 4, Kamer K'nin ise 1 suç kaydı olduğu belirlendi. Murat K'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu, sürekli para isteyip evde huzursuzluk çıkardığı iddia edildi.

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