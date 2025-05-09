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Samsun'da 11 fabrikada zehirlenme kabusu! Hepsi aynı yemek şirketinden...

Samsun'da 11 fabrikada zehirlenme kabusu! Hepsi aynı yemek şirketinden...

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 11 fabrikada işçiler zehirlendi. 213 kişi hastanelik olurken, 11 fabrikaya yemeklerin aynı yemek şirketinden çıktığı belirlendi.

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Samsun Tekkeköy'de faaliyet gösteren 11 firma ve fabrikaya yemek hizmeti veren şirketin dün öğle saatlerinde servis ettiği tavuktan yiyen ve istifra ile baş dönmesi şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısı 213'e yükseldi.

Yemeş şirketi yetkilisi gözaltında

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yemek firmasına giderek incelenmek üzere numune aldı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, ifadesi için emniyete götürülen yemek firmasının yetkilisi, aşçı ve gıda mühendisinin işlemleri sürüyor.

11 firmada 188 işçi...

İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak hastanelere başvuranların sayısında artış olabileceği belirtildi.

Tekkeköy ilçesindeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 11 firma ve fabrikada çalışan 188 işçi dün yedikleri tavuktan zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurmuştu.

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