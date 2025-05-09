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Sanayi üretim endeksi verileri açıklandı!

Sanayi üretim endeksi verileri açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretim endeksi, martta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık bazda yüzde 2,5 artış gösterdi.

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Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,1 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 2,7 azalış gerçekleşti.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 azaldı.

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