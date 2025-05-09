Enerjisa Üretim yenilenebilir enerji yatrımlarına hız kesmiyor

Enerjisa Üretim, 30. enerji santralini devreye alarak yenilenebilir enerji yatırımlarında bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir, İzmir ve Manisa sınırları içinde bulunan ve tamamlandığında 60 türbinden oluşacak Uygar Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projesinin ilk fazı başarıyla hizmete geçti.

Enerjisa Üretim, tüm fazları tamamlandığında 250 megavat kurulu güce sahip olacak Uygar RES'in ilk fazını işletmeye aldı. Bu yatırım, şirketin YEKA-2 ve YEKA RES-2024 süreçlerinde hayata geçireceği toplam bin 750 megavat kurulu güçle Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji hamlelerinden birinin stratejik ve kritik bir parçasını oluşturuyor.

Uygar RES, tam kapasiteye ulaştığında yılda yaklaşık 1 milyar kilovatsaat temiz enerji üreterek Türkiye'nin enerji arzına sürekli ve sürdürülebilir katkı sağlayacak ve iklim hedeflerine güçlü katkı sunacak. Bu üretim, yaklaşık 500 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer temiz enerji anlamına geliyor.

Ayrıca, proje sayesinde yılda yaklaşık 600 bin ton karbon salımı engellenerek çevreye ve sürdürülebilirliğe somut katkı sağlayarak, Türkiye'nin en büyük ikinci rüzgar enerji santrali olma özelliği taşıyacak.

Enerjisa Üretim, yaklaşık 4 bin megavat kurulu gücü ve 30 santraliyle Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 4-5'lik bölümünü karşılayarak arz güvenliğinde stratejik bir omurga görevi üstleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi İhsan Erbil Bayçöl, 30. santralin, sadece sayısal bir eşik değil, daha büyük bir etki, daha derin bir sorumluluk ve ileriye dönük vizyonun simgesi olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin enerji dönüşümünde öncü bir aktör olmanın getirdiği sorumlulukla, 30. santralimiz Uygar RES'i devreye alarak yerli ve yenilenebilir enerji ekosisteminin gelişimine güçlü bir katkı sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayçöl, her yeni santralin, yalnızca enerji üretimi değil, yerli teknoloji, insan kaynağı, Ar-Ge ve sürdürülebilirlik anlamına geldiğini belirterek, "Uygar RES'te türbinlerin kule, kanat ve jeneratör gibi kritik bileşenlerinin Türkiye'de üretilmiş olması, bu yaklaşımın en somut göstergesi. Bu yatırımlar yerli sanayi gruplarının üretim verimliliğini artırıyor, ihracatla ekonomimize ek değer kazandırıyor." ifadelerini kullandı.

Şirketin bin 750 megavatlık YEKA yatırımlarıyla, hibrit santraller, batarya enerji depolama tesisleri, kapasite artışları, birleşme ve satın almalarla büyümesini sürdürdüğünü aktaran Bayçöl, şunları kaydetti:

"Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'nin rüzgar toplam kurulu gücüne yaklaşık yüzde 15 oranında katkı sağlayacağız. Bu güçlü altyapının arkasında ise 2,5 milyar dolar değerindeki toplam yatırım yer alıyor. Son 10-15 yılın Türkiye'deki en büyük yenilenebilir enerji yatırımı olan bu portföy, aynı zamanda sorumlu büyümenin ve uzun vadeli stratejimizin de göstergesidir."

Enerjisa Üretim, yakın zamanda gerçekleştirilen toplam bin 200 megavatlık YEKA RES-2024 ihalelerinde en büyük kapasiteyi elde ederek önemli bir başarıya imza atmıştı. 410 megavat kapasiteli Edirne RES ve 340 megavat kapasiteli Balkaya RES projeleriyle, rüzgar enerjisi portföyüne 750 megavatlık kapasite daha kazandırmıştı.