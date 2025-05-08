200 kez yılın sokan adamın kanında eşi benzeri olmayan bir panzehir oluştu
ABD bu sıra dışı olayı inceliyor. Yılanların 200 kez soktuğu adamın kanından 'benzersiz' bir panzehir üretildi. Yapılan hayvan testlerinde, Tim Friede'nin kanında bulunan antikorların çok çeşitli türlerden ölümcül dozlara karşı koruma sağladığı tespit edildi. Tim Friede "İnsanlık için iyi bir şey yapıyorum ve bu benim için çok önemliydi. Bununla gurur duyuyorum. Çok havalı" diyor.
Tim Friede, zehirli yılanlar tarafından 200'den fazla kez isteyerek ısırıldı. Bu ısırılmaların her birinin onu öldürmesi gerekiyordu. Ancak tam tersi oldu ve yılanların zehiri onda eşi benzeri olmayan bir sonuç verdi.
Yılan sokmaları her yıl 140 bin kişinin ölümüne ve bunun üç katı kadar kişinin de uzuvlarının kesilmesine veya kalıcı sakatlıklarla yüzleşmesine neden oluyor. Tim Friede işte tüm bu olanların dışında sıra dışı bir vaka.
Tim Friede, 18 yıl içinde toplamda 200'den fazla kez sokuldu. Bunu bile isteye kendisi yaptı. Sadece bu da değil. Bilimsel çalışmalar için aralarında mamba, kobra, taipan ve bungarus türlerinin de bulunduğu dünyanın en ölümcül yılanlarından alınan 700'den fazla zehir kanına enjekte edildi.
Kobra yılanı sokunca...
Tim Friede, başlangıçta yılanlarla temas ederken kendini korumak için bağışıklığını güçlendirmek istemiş ve bu deneyimlerini YouTube'da yayınlamış. Peş peşe iki kez kobralar tarafından sokulduktan sonra komaya bile girmiş. "Her şeyi mahvettiğini" düşündüğü sırada ölümden dönen Tim Friede'in bedeni eşi benzeri olmayan bir panzehir oluşturmuş.