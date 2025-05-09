Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'ın şirketine dava açtı! Sebebi ise...

"Haklarının karşılığı ödenmiyor"

"Müvekkilin icracı sanatçı sıfatıyla sahip olduğu haklar, ancak yazılı bir devir karşılığında kullanılabilir. Bu filmler en pahalı yayın kuşaklarında sayısız kez yayınlanmaktadır. Gülşah Film bu sayede ciddi bir maddi gelir elde etmektedir. Buna rağmen Kadir İnanır'ın ilgili filmlerden doğan haklarının karşılığı ödenmemektedir.