Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'ın şirketine dava açtı! Sebebi ise...
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a ait Gülşah Film'e dava açtı. İnanır'ın dava açmasının sebebi, filmlerinin izinsiz yayınlanması. Kadir İnanır, şimdilik 20 bin liralık tazminat talep ederken, bu tutarın artırılabileceği belirtildi.
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, yıllardır başrolünü üstlendiği bazı filmlerin televizyon kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda izinsiz yayınlandığı gerekçesiyle hukuki yollara başvurdu. Sanatçı, bu yayınlar nedeniyle maddi ve manevi zarara uğradığını öne sürerek, yapım şirketi Gülşah Film'e tazminat davası açtı. Söz konusu şirket, Yeşilçam'ın önemli oyuncularından Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a ait.
İnanır'ın avukatı tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, söz konusu filmlerin Türk sinemasının kült eserleri arasında yer aldığı vurgulandı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, dilekçede şu ifadelere yer verildi:
"Haklarının karşılığı ödenmiyor"
"Müvekkilin icracı sanatçı sıfatıyla sahip olduğu haklar, ancak yazılı bir devir karşılığında kullanılabilir. Bu filmler en pahalı yayın kuşaklarında sayısız kez yayınlanmaktadır. Gülşah Film bu sayede ciddi bir maddi gelir elde etmektedir. Buna rağmen Kadir İnanır'ın ilgili filmlerden doğan haklarının karşılığı ödenmemektedir.
Kadir İnanır maddi ve manevi zarara uğramıştır. Müvekkil, haklarını hiçbir şekilde bu şirkete devretmemiştir. Şimdilik 20 bin lira tazminatın Gülşah Film'den faiziyle tahsilini talep ediyoruz."