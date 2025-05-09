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PKK ne zaman silah bırakacak? Hadi Özışık tarihi günler önce böyle duyurmuştu

Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan'ın yaptığı "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" üzerine 12. Kongresi'ni topladığını duyurdu. Kongrede alınan kararların açıklanması beklenirken günler öncesinden bu günü işaret eden Gazeteci Hadi Özışık o sözleri yeniden gündem oldu. Hadi Özışık Ekol TV'deki yayında yaptığı açıklamada, yaptığı kulis görüşmelerine dayanarak terör örgütü PKK'nın önümüzdeki hafta silah bırakabileceğini söylemişti.

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Ekol TV’de yayınlanan "Tartışma Zemini" programında önemli tespitlerde bulunan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Hadi Özışık ne demişti? 

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekol TV’de yayınlanan "Tartışma Zemini" programında, terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Özışık, Pervin Buldan ve Sırrı Sakık gibi bazı DEM Parti'li isimlerin süreci olumlu yönde sürdürdüğünü, ancak bazı isimlerin süreci yavaşlattığını belirtmişti. Tuncer Bakırhan’ın açıklamalarının ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Terörsüz Türkiye" yaklaşımının kritik olduğunu vurgulayan Özışık, yaptığı kulis görüşmeleri ışığında, sürecin önümüzdeki hafta sonuçlanabileceğini ve PKK’nın silah bırakma kararı alabileceğini öne sürmüştü

. Özışık, bu sürecin müzakereye dönüşmeden, terörün tamamen sona ermesiyle tamamlanacağını ifade etmişti. 

PKK
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