Suriye'de kasa tam takır olunca memur ve emekli maaşlarını bir başka ülke üstlendi

SURİYE yıllar süren savaşın ardından yeniden yapılanmaya çalışıyor. Yeni hükümet Esad'tan boşalmış bir kasa devralınca ödeme sıkıntıları yaşamaya başladı. Bu noktada devre Katar girdi. Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, memur ve emekli maaşları için Katar'ın mâli destek sağlayacağını açıkladı.

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Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, Katar’ın önümüzdeki üç ay boyunca Suriye geçici hükümetine, kamu çalışanlarının maaşlarını karşılamak üzere mali destek vereceğini duyurdu. Söz konusu yardımın, ABD yaptırımlarından muaf özel bir yöntem üzerinden aktarılacağı kaydedildi.

Berniyye, Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından yayımlanan açıklamasında, "Mevcut maaş ve ücret yükünün bir kısmını karşılamak üzere sağlanan cömert bağış için Katar hükümetine teşekkür ediyoruz" diye ifade etti.

3 aydı 29 milyon dolar verecekler

Ülkesine üç ay boyunca aylık 29 milyon dolar seviyesinde bir destek sağlanacağını aktaran bakan, desteğin sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler sektörlerinde çalışan memurların maaşlarının yanı sıra askerî olmayan emekli maaşlarını kapsayacağını ifade etti.

Söz konusu mekanizmanın ABD yaptırımlarından muaf tutulduğunu vurgulayan Berniyye, "Bağışın kolaylaştırılması için hızlı yanıt verdikleri için ABD Hazine Bakanlığı'na da teşekkür ederiz" diye konuştu. Katar hükümeti ve Washington'dan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Katar aktif olarak destek veriyor

Türkiye'nin yanı sıra Katar, geçici Suriye yönetiminin en önemli destekçileri arasında yer alıyor. Ocak ayında Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir diplomatik kaynak, Katar'ın kamu maaşlarını artırmak amacıyla yeni yönetime mali destek sağlama planı üzerinde çalıştığını aktarmıştı.