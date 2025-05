MÜSİAD'ın yeni genel başkanı seçildi! Göreve Burhan Özdemir getirildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Genel Başkanlığına önceki dönem MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı olan OPTİMAL Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Özdemir seçildi. Özdemir, MÜSİAD'ın 8'inci genel başkanı oldu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanlığına Burhan Özdemir seçildi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD'ın 28. Olağan Genel Kurulu, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı.

Derneğin yeni dönem yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerinin belirlendiği genel kurulda asil yönetim kurulu üyeleri Burhan Özdemir, Ahmet Doğan Alperen, Eyüp Uğur, Muhammed Selim Başdemir, Abdulkadir Çınar, Fahrettin Oylum, Yunus Kartal, Selim Sar, Cemal Özen, Hasan Engin Tuncer, Ayşe Akgül Can, Mahmut Sefa Çelik, Ahmet Karakaya, Fatih Altunbaş, Mehmet Hilmi Kağnıcı, Abdullah Bozatlı, Selçuk Kar, Osman Nuri Önügören ve Mağsum Usta'dan oluştu.

Yeni dönemde MÜSİAD Genel Başkanlığı görevine önceki dönem MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı olan OPTİMAL Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Özdemir seçildi. Özdemir, MÜSİAD'ın 8'inci genel başkanı oldu.

"DAHA ÇOK DANIŞACAK VE DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Burhan Özdemir, genel kurulda yaptığı konuşmada, bugün bir görevin değil bir teslimiyetin, vefanın ve dava nöbetinin devrini yaşadıklarını belirterek, gösterilen teveccüh dolayısıyla teşekkür etti.

Bu görevin büyük bir sorumluluk olduğuna işaret eden Özdemir, "Bilmenizi istiyorum ki bu görevi bir makam olarak değil bir emanet olarak kabul ediyor ve bu sorumluluğu omuzlarımda değil gönlümde yaşatıyorum." dedi.

Özdemir, zor bir dönemden geçtiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomik göstergeler kadar ahlaki değerler de yıpranıyor ve sarsılıyor. Finansmana ulaşmanın oldukça zorlaştığı, yatırım yapmanın neredeyse cesaret değil de gözü karalık sayıldığı bir zamanda MÜSİAD'a çok daha büyük görevler düşüyor ama geçmişimizden biliyoruz ki bizim işimiz hiçbir zaman kolay olmadı. Biz MÜSİAD'ı konfor için değil tamamıyla sorumluluk için seçtik. Bu yüzden inşallah yeni seçilen yönetim kurulumuzla birlikte bugünden itibaren daha çok dinleyecek, sizlere daha çok danışacak ve daha çok çalışacağız. Her bir üyemizi sürecin asil parçası kılacak, birlikte üretecek ve görevi birlikte yürüteceğiz."

"MÜSİAD VİZYON BELGESİNİ YAYIMLAYACAĞIZ"

MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, yeni döneme ilişkin oldukça fazla hazırlıklarının bulunduğunu belirterek, ilk çalışma kampımızı gerçekleştirip sonrasında MÜSİAD Vizyon Belgesi'ni yayımlamak istediklerini söyledi.

Özdemir, "Bu belgeyi tabi ki öncelikle siz üyelerimizle ve sonrasında kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz. Bu belgede önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi ve yol haritamızı yazılı olarak paylaşmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Vizyon belgesinde nelerin olacağına ilişkin Özdemir, şu açıklamalarda bulundu:

"MÜSİAD'ın yeni dönemde öncelik verilmesi gereken konular olacak. MÜSİAD'ı bekleyen yeni dönemdeki olası tehditler ve fırsatlar, MÜSİAD'ın yeni dönemde daha görünür kılınması için yapılması gerekenler, MÜSİAD Akademi ve UTESAV Derneğimizin yeniden yapılandırılması ve daha aktif hale getirilmesi için yapmamız gerekenler, MÜSİAD'ın araştırma raporlarına yön vermesi için kurmayı düşündüğümüz Ölçme Değerlendirme Merkezi, yine yeni dönemde eğitim alanında yapacağımız faaliyetler olacak. Bu alanda açıkçası çok daha fazla şeyler yapmayı planlıyoruz.

Yine üyelerin birbiriyle ticaretine imkan sağlayacak modern yazılım altyapısı, dijital kütüphanemizin etkin hale getirilmesi gibi birçok alt başlık var."

"MÜSİAD TİCARİ YATIRIM AJANSINI KURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Burhan Özdemir, MÜSİAD'lı iş adamlarının yurt dışına açılması veya yurt dışından ticari ortak edinmelerine ilişkin MÜSİAD İktisadi İşletmesi altında faaliyet gösterecek MÜSİAD Ticari Yatırım Ajansını kurmayı hedeflediklerini vurguladı.

Politika yapıcılarla daha etkin iletişim kanalı kurmak adına politika kurulları oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Özdemir, "İlk etapta kurmayı öngördüğümüz politika kurulları; Ekonomi Politikaları Kurulu, İstihdam ve İş Gücü Politikaları Kurulu, Piyasa İzleme ve Rekabet Politikaları Kurulu, Teşvik Uygulamaları Politika Kurulu ve Vergi Uygulamaları Politika Kurulu olacaktır." şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZE HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKINIZ"

Önceki dönem MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da 3 yıl 8 aydır bu görevi sürdürdüğünü belirterek, "Allah'a hamdolsun teslim aldığım bu kutsal vazifeyi bugün teşkilatımızı bir adım daha ileriye taşıyarak sizlerin huzurunda devretmenin gönül huzuru içindeyim. Bugün özel bir gün yaşıyoruz. Hem MÜSİAD'ımızın 35. kuruluş yıl dönümü kutluyoruz hem de 8'inci genel başkanımızı seçiyoruz." dedi.

MÜSİAD'ın 35 yıllık şanlı geçmişiyle, ilk günkü heyecanına ve davasına sadakatini koruyarak yoluna devam eden kutlu bir çınar olduğunu dile getiren Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler, bu çınarın gölgesinde büyüyen, ondan ilham alan ve ona hizmet etmeyi şeref sayan neferleriz. Bu çınarı yeşertenler, ilk günden bu yana MÜSİAD davasına inanmış, hakkı üstün tutmuş ve sadece Allah rızası için çalışan büyüklerimizdir, dava arkadaşlarımızdır. Burada her taşın altında bir emek, bir alın teri, yazılan her sayfanın arkasında da bir emek vardır. MÜSİAD'ın bugün geldiği nokta, büyük bir azmin, inancın ve ortak idealin eseridir. Kuruluşundan bu yana geçen 35 yıl boyunca her bir genel başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, sektör kurullarımız, kadın kollarımız, Genç MÜSİAD'ımız ve 14 bini aşan üyemiz, bu bağı güçlendirmek adına durmaksızın çalıştı. Bizim davamız iş dünyasında ahlakı, ticarette hakkaniyeti, ekonomide bağımsızlığı tesis etmekti ve elhamdülillah bugün bu hedefe her zamankinden daha yakınız."

"YALNIZCA ETKİNLİK DÜZENLEMEDİK, İZ BIRAKMAYA ÇALIŞTIK"

Mahmut Asmalı, herkesin emeğinin MÜSİAD'ı sadece bir iş dünyası kuruluşu olmanın ötesine taşıdığını, büyük bir manevi ve toplumsal değer haline getirdiğini söyledi.

MÜSİAD'ın önceliğinin Türkiye ve İslam dünyası, mazlum milletler ve insanlığın kurtuluşu olduğunu kaydeden Asmalı, "Hamdolsun yeryüzünde nerede bir 'Ah' sesi işittiysek o mazlumun yanında olduk." diye konuştu.

Asmalı, 3 yıl 8 ay önce devraldıkları bu kutlu görevi teslim edene kadar MÜSİAD ruhuna yakışır sadakatle taşımaya gayret ettiklerini dile getirerek, bu süre boyunca yalnızca etkinlik düzenlemediklerini ve iz bırakmaya çalıştıklarını söyledi.

Görevi boyunca MÜSİAD tarafından düzenlenen etkinliklere, zirvelere, festivallere ve ödül törenlerine, yapılan araştırmalara, hazırlanan yayınlara ilişkin örnekler veren Asmalı, Azerbaycan'dan Suudi Arabistan'a, ABD'den Avustralya'ya, Balkanlar'dan Latin Amerika'ya kadar onlarca ülkeye açıldıklarını anlattı.

Asmalı, "Yurt dışında 100 noktada hamdolsun artık MÜSİAD bayrağımız dalgalanıyor. Sosyal sorumlulukta da geri durmadık. Karz-ı Hasen sandığımızın üye sayısı 2 bin 500'ü buldu. Kullandırılan fon miktarımız 113 milyon liraya ulaştı." şeklinde konuştu.

Bugün görevi Burhan Özdemir'e devrettiklerini dile getiren Asmalı, "Kendisine ve yeni yönetimine girecek tüm arkadaşlarıma Allah'tan başarılar diliyorum. İhtiyaç olduğu anda her daim yanlarında olacağımı bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.