BIST 9.264
DOLAR 38,75
EURO 43,62
ALTIN 4.144,89
HABER /  GÜNCEL

Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye'de kruvaziyer turizmi rotasında ilk sıra Kuşadası'nın

Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye'de kruvaziyer turizmi rotasında ilk sıra Kuşadası'nın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yılın ilk 4 ayında limanlara uğrayan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 artarak 169'a, kruvaziyer yolcu sayısının da yüzde 52,3 artışla 205 bin 758'e yükseldiğini bildirdi.

Abone ol

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan nisan ayı ve ocak-nisan dönemine ilişkin kruvaziyer istatistiklerini değerlendirdi.

Nisanda limanlara uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 artışla 97'ye yükseldiği bilgisini veren Uraloğlu, söz konusu ayda ülke limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısının da Nisan 2024'e göre yüzde 40,7 artarak 104 bin 108'e ulaştığını kaydetti.

Uraloğlu, nisanda 45 gemi ve 50 bin 194 yolcuyla Kuşadası Limanı'nın ilk sırada yer aldığını, burasını 15 gemi ve 25 bin 300 yolcuyla İstanbul limanlarının, 4 gemi ve 5 bin 307 yolcuyla İzmir Limanı'nın takip ettiğini bildirdi.

4 ayda kruvaziyer yolcu sayısı arttı

Bakan Uraloğlu, ocak-nisan dönemine ilişkin de "4 ayda limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 artışla 169'a, kruvaziyer yolcu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,3 artışla 205 bin 758 yolcuya yükseldi." ifadesini kullandı.

Bu yılın ilk dört ayında sıralamanın değişmediğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ocak-nisan döneminde Kuşadası Limanı 75 bin 499 yolcu ve 67 kruvaziyer gemiyle en fazla yolcu ve geminin uğrak yaptığı liman oldu. İstanbul limanlarına 34 gemi ve 61 bin 667 yolcu, İzmir Limanı'na ise 18 gemi ve 31 bin 944 yolcu uğrak yaptı."

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen; '40 yıldır böylesini görmedim'
CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen; '40 yıldır böylesini görmedim'
Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşlarına Sudan uyarısı
Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşlarına Sudan uyarısı
Giresun'da lisede silahlı saldırı! Hizmetli kantinde çalışan kız kardeşleri vurdu, biri öldü
Giresun'da lisede silahlı saldırı! Hizmetli kantinde çalışan kız kardeşleri vurdu, biri öldü
Bellona satıldı mobilya devi Bellono'nın yeni sahibi bakın kim oldu
Bellona satıldı mobilya devi Bellono'nın yeni sahibi bakın kim oldu
İstanbul Beyoğlu'nda kardeş kavgası! Kardeşini öldüren kişi intihar etti
İstanbul Beyoğlu'nda kardeş kavgası! Kardeşini öldüren kişi intihar etti
DEM Parti Sözcüsü Doğan'dan dikkat çeken PKK açıklaması
DEM Parti Sözcüsü Doğan'dan dikkat çeken PKK açıklaması
Samsun'da 11 fabrikada zehirlenme kabusu! Hepsi aynı yemek şirketinden...
Samsun'da 11 fabrikada zehirlenme kabusu! Hepsi aynı yemek şirketinden...
Enerjisa Üretim yenilenebilir enerji yatrımlarına hız kesmiyor
Enerjisa Üretim yenilenebilir enerji yatrımlarına hız kesmiyor
Sanayi üretim endeksi verileri açıklandı!
Sanayi üretim endeksi verileri açıklandı!
PFDK, Süper Lig'den 10 kulübe para cezası verdi
PFDK, Süper Lig'den 10 kulübe para cezası verdi
Sivas'da 2 kardeşi öldüren Hüseyin Sönmez cezaevine kondu ifadesinde...
Sivas'da 2 kardeşi öldüren Hüseyin Sönmez cezaevine kondu ifadesinde...
Türkiye'de bir ilk! Doktorların 'riskli' demesine rağmen hayalini gerçekleştirdi
Türkiye'de bir ilk! Doktorların 'riskli' demesine rağmen hayalini gerçekleştirdi