Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye'de kruvaziyer turizmi rotasında ilk sıra Kuşadası'nın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yılın ilk 4 ayında limanlara uğrayan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 artarak 169'a, kruvaziyer yolcu sayısının da yüzde 52,3 artışla 205 bin 758'e yükseldiğini bildirdi.

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Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan nisan ayı ve ocak-nisan dönemine ilişkin kruvaziyer istatistiklerini değerlendirdi.

Nisanda limanlara uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 artışla 97'ye yükseldiği bilgisini veren Uraloğlu, söz konusu ayda ülke limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısının da Nisan 2024'e göre yüzde 40,7 artarak 104 bin 108'e ulaştığını kaydetti.

Uraloğlu, nisanda 45 gemi ve 50 bin 194 yolcuyla Kuşadası Limanı'nın ilk sırada yer aldığını, burasını 15 gemi ve 25 bin 300 yolcuyla İstanbul limanlarının, 4 gemi ve 5 bin 307 yolcuyla İzmir Limanı'nın takip ettiğini bildirdi.

4 ayda kruvaziyer yolcu sayısı arttı

Bakan Uraloğlu, ocak-nisan dönemine ilişkin de "4 ayda limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 artışla 169'a, kruvaziyer yolcu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,3 artışla 205 bin 758 yolcuya yükseldi." ifadesini kullandı.

Bu yılın ilk dört ayında sıralamanın değişmediğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ocak-nisan döneminde Kuşadası Limanı 75 bin 499 yolcu ve 67 kruvaziyer gemiyle en fazla yolcu ve geminin uğrak yaptığı liman oldu. İstanbul limanlarına 34 gemi ve 61 bin 667 yolcu, İzmir Limanı'na ise 18 gemi ve 31 bin 944 yolcu uğrak yaptı."