CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen; '40 yıldır böylesini görmedim'

Deniz Baykal döneminde partinin en etkili isimlerinden biri olan Mehmet Sevigen, 40 yıl emek verdiği CHP'den Sabah gazetesine verdiği röportaj nedeniyle ihraç edilmişti. Mehmet Sevigen bir kez daha Sabah Gazetesi'ne konuştu. Sevigen bu kez CHP'nin 2 belediye başkanı arasına sıkıştığını söyleyip Özgür Özel'in mitinglerini eleştirdi.

Abone ol

Mehmet Sessizliğini bozan Sevigen, CHP'deki iç denetim mekanizmalarının tamamen devre dışı bırakıldığını, partinin yolsuzluk iddialarına karşı refleksini kaybettiğini söyledi. Gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulunan Sevigen, Tuba Kalçık'a konuştu. Mehmet Sevigen'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle;

CHP 2 belediye başkanı arasına sıkıştı

-"Şahıslar CHP'den üstün değil. Şimdiki CHP bu geleneği devam ettirmiyor. Ne iddia edilen yolsuzluklar araştırılıyor ne de komisyon kuruluyor. CHP şu anda iki belediye başkanının arasında sıkışmış bir parti.. Koskoca partinin geldiği nokta üzücü. "

Mitingle kimseyi çıkaramaz

-Şimdi Özgür Özel miting yaparak İmamoğlu ve arkadaşlarını dışarıya çıkaracağını düşünüyor. Miting yaparak kimseyi cezaevinden dışarıya çıkaramazsın. Biz hukuk devletiyiz. Hukuk üzerinden mücadele etmek gerekiyor.. Parti içinden de bu durumdan rahatsız olanlar var ama ses çıkaramıyorlar. Ben hukuka çok saygılı bir siyasetçiyim. Hukuki süreç CHP'li belediye başkanları için devam ediyor. Sonucu hepimiz göreceğiz.

40 yıldır böylesini görmedim



-"Ben CHP'ye 40 yıl emek verdim. CHP tarihinde hiç bu kadar tartışmalı bir kurultay olmamıştı. CHP bu süreçte çok yıprandı ve kamuoyunda çok tartışmalı bir parti haline geldi. İnanın çok üzülüyorum. Bu kurultay yüzünden CHP magazinleşti. Kurultaya yönelik, hukuki açıdan çok şeffaf bir süreç yürütülüyor. Sonucu hepimiz göreceğiz."