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Pervin Buldan'a suikast mi düzenlendi? DEM sözcüsü Ayşegül Doğan açıkladı

Pervin Buldan'a suikast mi düzenlendi? DEM sözcüsü Ayşegül Doğan açıkladı

DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan önemli açıklamalar geldi. Ayşegül Doğan, PKK'nın kongre haberinin her an gelebileceğini söylemişti. Dediği gibi de oldu. Ayşegül Doğan, barış süreci heyetinde yer alan Pervin Buldan'ın yaptığı kazayla ilgili spekülasyonlara da açıklık getirdi.

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DEM Partisi genel merkezinde gündeme ilişkin konularda değerlendirme yapan DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK'nın kongresini topladığına ilişkin haberlere değinerek "PKK’nin kongresini topladığını duyurması an meselesidir. Her an kongrenin toplandığını duyurabilir PKK. Biz de bu tarihi adımı ve kararı çok büyük bir ciddiyet ve önemle bekliyoruz" dedi. Ayşegül Doğan'ın bu açıklamasının ardından PKK'dan beklenen haber geldi ve kongrenin yapıldığı duyuruldu.

Pervin Buldan'a suikast mi yapıldı

Ayşegül Doğan, Pervin Buldan'ın İtalya'da trafik kazası geçirmesi sonrasında çıkan 'suikast' iddialarına da açıklık getirdi. Doğan, ciddi bir durumun söz konusu olmadığını bildirerek şunları söyledi:

-"Pervin Buldan ile ilgili İtalya’da bir kaza geçirdiğine ilişkin haberler var. Evet bir trafik kazası olduğu doğru ancak bu herhangi bir suikast girişimi olarak değerlendirilmemeli. Buldan’ın da içinde bulunduğu araç, içeride aynı zamanda keskin bayındır da var aracı kullanan arkadaşımızın yanlışlıkla ters tarafa girmesiyle gerçekleşmiş neredeyse maddi zararın da olmadığı bir kaza. Nitekim aynı gün gitmek üzere oldukları programa hatıldılar."

Sırrı Süreyya Önder'e suikast girişimi

DEM Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın açıklamalarında öne çıkan bölümlerden biri ise Sırrı Süreyya Önder'e yönelik suikast girişimi iddialarıydı. Doğan, "Söz konusu olay 2 Nisan'da Ankara'da gerçekleşti. Düzenek Sırrı Süreyya Önder'in aracının lastiğini patlatabilecek seviyede" dedi.

İddia ilk olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından ortaya atılmıştı. Perinçek, Ulusal Kanal'da yaptığı açıklamada Sırrı Süreyya Önder'i olası suikast girişimine karşı uyardığını söylemişti.

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