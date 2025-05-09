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40 yıllık dev çay firması bir kez daha satılıyor

40 yıllık dev çay firması bir kez daha satılıyor

Dünya çay ve kahve devlerinden Jde Peet’s, kârlılığı olumsuz etkilediği gerekçesiyle Türkiye'deki çay birimi Of Çay’ı elden çıkarma kararı aldı; satış süreci başlatıldı, detayların 1 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.

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Rize’nin Of ilçesinde 1985 yılında kurulan ve 2019 yılında uluslararası içecek devi Jde Peet’s tarafından satın alınan Of Çay, bir kez daha el değiştiriyor. Jde Peet’s, Türkiye’deki çay operasyonlarını elden çıkarma kararı alarak satış sürecini başlattı.

Şirketin çay birimiyle ilgilenen potansiyel alıcılarla görüşmeleri devam ederken, bu kararın arkasında operasyonun genel kârlılığı olumsuz etkilemesi gösteriliyor. Jde Peet’s, Türkiye’deki çay operasyonlarını satın aldığı günden bu yana Of Çay’ı bölgesel bir merkez haline getirmişti.

OPERASYONEL SADELEŞME STRATEJİSİNİN PARÇASI

Ekonomim'in haberine göre, Jde Peet’s tarafından yapılan açıklamada, çay biriminden çıkışın şirketin verimlilik ve operasyonel sadeleşme stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi. ABD pazarındaki L’Or Barista kahve makinelerinin satışının durdurulacağı ve bu segmentin Peet’s markası altında yeniden yapılandırılacağı da duyuruldu.

Ayrıca, 1 Temmuz’da çay operasyonlarının geleceğine ilişkin daha fazla detayın kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

YENİ FİYAT DÜZENLEMELERİ GÜNDEMDE

Mart ayında Avrupa pazarında bir toparlanma gözlemlendiğini aktaran Jde Peet’s yetkilileri, kahve fiyatlarındaki %28’lik artışa karşılık yeni fiyat stratejileri üzerinde çalıştıklarını kaydetti. ABD’nin devreye aldığı ticaret tarifelerinin ise şirketin finansal yapısında belirleyici bir etki yaratmasının beklenmediği ifade edildi.

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