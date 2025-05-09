İşte beklenen zam oranları! Temmuz'da emekli ve memurun cebine ne kadar girecek?
Temmuz ayına az bir zaman kala milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaş zammına çevrilmiş durumda. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları doğrultusunda SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için farklı zam oranları gündeme gelirken, son iki ayın enflasyon verileri kritik önem taşıyor.
Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2025’in ilk dört ayında oluşan maaş farkları netleşmeye başladı. Ancak kesin zam oranları, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. Şimdiden temmuz zammına ilişkin hesaplamalar yapılmaya başlandı.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN 4 AYLIK ORAN
TÜİK’in paylaştığı verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk dört ayında yüzde 13,36’lık enflasyon oranı üzerinden zam almaya hak kazandı. Bu oran, yılın ilk yarısı tamamlanmadan emeklilerin cebine yansıyacak artışı gösteriyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ENFLASYON FARKI
Memurlar ve memur emeklileri içinse nisan ayı itibarıyla enflasyon farkı yüzde 12,29 oldu.
Ancak bu gruba yapılacak zam sadece enflasyon farkıyla sınırlı değil; toplu sözleşme hükümleri de maaş artışında belirleyici rol oynuyor.