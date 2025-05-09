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Şaibeli kurultay soruşturmasında ifadeye çağrılan Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

Şaibeli kurultay soruşturmasında ifadeye çağrılan Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Kemal Kılıçdaroğlu, ifade vermeye gitmeyeceğini söyledi.

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CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ına ilişkin soruşturmada 'mağdur' sıfatıyla ifadeye çağrılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim" dedi.

"Derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum. Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim."

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