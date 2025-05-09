Akbank'tan Anneler Günü'ne özel kampanya

Akbank, Anneler Günü'ne özel mayıs ayı boyunca giyimden elektroniğe, çiçekten kozmetiğe kadar birçok sektörde geçerli kampanya düzenledi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akbanklılar mayıs ayı boyunca "chip-para" ve "mil puan" fırsatları, peşin fiyatına taksit imkanları ve indirimlerden yararlanabilecek.

Axess kullanıcıları, giyim ve elektronik, çiçek ve kozmetik sektörleriyle kampanyaya dahil pazaryerlerinde yapacakları 2 bin 500 lira ve üzeri ilk harcamadan sonraki her 2 bin 500 lira ve üzeri harcamalarında 125 lira chip-para kazanarak, toplamda 750 lira chip-para kazanabilecek.

Wings kart sahipleri giyim, elektronik, çiçek ve kozmetik sektörleri ile kampanyaya dahil pazaryerlerinde yapacakları 4 bin lira ve üzeri ilk harcamadan sonraki her 4 bin lira ve üzeri harcamalarında 12 bin 500 Mil Puan elde edebilecek. Kampanya kapsamında toplamda 75 bin mil puan kazanmak mümkün olacak.

Akbank Kart sahipleri giyim, elektronik, çiçek ve kozmetik sektörleriyle kampanyaya dahil pazaryerlerinde yapacakları 1250 lira ve üzeri ilk harcamadan sonraki her 1250 lira ve üzeri harcamalarında 75 lira, toplamda 300 lira chip-para kazanabilecek.

Akbank ayrıca, Anneler Günü kapsamında önde gelen markalarla işbirliği yaparak bu aya özel fırsatlar sunuyor. Tekstil ürünlerinden elektronik cihazlara, kahve makinelerinden küçük ev aletlerine kadar pek çok ürün kategorisinde indirim ve chip-para ayrıcalıkları Akbanklıları Juzdan'da bekliyor.

Yapılan işbirlikleriyle Akbanlılara çeşitli markalar ve mağazalardan yapılacak alışverişlerde taksit ve chip-para kazanma imkanı sunuluyor.

Bu kapsamda, Nine West mağazalarından tek seferde yapılan 4 bin lira ve üzeri ilk alışverişe 300 lira chip-para ve peşin fiyatına 6 aya varan taksit, Koton mağazaları ve internet sitesinden 1500 lira ve üzeri ilk alışverişe 100 lira chip-para ve peşin fiyatına 6 aya varan taksit, Troyestore internet sitesi üzerinden "Juzdan ile Öde"ye özel tek seferde yapılan 15 bin lira ve üzeri alışverişe 1000 lira, 30 bin lira ve üzeri alışverişe 2 bin lira chip-para ve 6 aya varan taksit, Gürgençler mağazalarında tek seferde yapılan ilk 10 bin lira ve üzeri alışverişlerde 750 lira chip-para ve vade farksız 6 aya varan taksit ve Hepsiburada'da peşin fiyatına yapılan alışverişlerde 6 aya varan taksit imkanı yer alıyor.

Ayrıca, Teknosa mağazaları ve internet sitesinden 9-12 Mayıs'ta tek seferde yapılan ilk 18 bin lira ve üzeri harcamaya 1000 lira chip-para, Nespresso mağazalarında tek seferde yapılan ilk 6 bin lira ve üzeri alışverişe 20 bin lira mil puan, Goldmaster internet sitesi üzerinden tüm ürünlerde yüzde 25 indirim, Brillantstore internet sitesi üzerinden seçili ürünlerde geçerli yüzde 50 indirim, Vodafone Seyahat Yanımda'nın internet sitesi üzerinden yapılacak 2 bin 500 lira ve üzeri ilk alışverişe 300 lira chip-para, Vestel internet sitesi üzerinden seçili küçük ev aleti ürünlerinde yüzde 40 indirim, "Juzdan ile Öde"ye özel Tatilsepeti internet sitesi üzerinden kampanyaya dahil seçili otel ve turlarda "Juzdan ile Öde" seçilerek tek seferde yapılan 45 bin lira ve üzeri harcamaya 7 bin 500 liraya varan chip-para ve 9 aya varan taksit fırsatları sunuluyor.

Desa mağazaları ve internet sitesinden tek seferde yapılan 10 bin lira ve üzeri ilk alışverişe 1000 lira chip-para ve 6 taksit imkanı yer alırken, Trendyol'dan yapılan 750 lira ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 3 taksit, 6 bin lira ve üzeri alışverişlerde de peşin fiyatına 6 taksit imkanından yararlanılabiliyor.