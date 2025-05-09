Keşke Sırrı Süreyya Önder görebilseydi! Pervin Buldan'dan kongre açıklaması

TÜRKİYE'nin barış sürecinde kritik bir atılırken, İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, "Sırrı Başkanın görmesini çok arzu ederdim' dedi.

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Terör örgütü PKK, 12. Kongresi'ni topladı. PKK yaptığı açıklama ile 5-7 Mayıs'ta kongreyi topladıklarını ve kararlar aldıklarını duyurdu. Kongrede alınan kararların kısa sürede açıklaması bekleniyor. Kamuoyundaki beklenti bu kongrede silah bırakma kararının alınması yönünde.

SIRRI BAŞKANIM GÖREBİLSEYDİ...

PKK'dan gelen kongre haberi sonrasında Habertürk'e konuşan İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan şunları söyledi;

-"Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek. Hepimize hayırlı olsun. Sırrı Başkanımın görmesini çok arzu ederdim".