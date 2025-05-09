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Panasonic 10 bin kişiyi işten çıkaracak

Panasonic 10 bin kişiyi işten çıkaracak

Japon teknoloji devi Panasonic, operasyonel verimliliği artırmak amacıyla Japonya ve yurt dışında toplam 10 bin çalışanını işten çıkaracak; süreç 2025 mali yılı içinde tamamlanacak.

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Japonya merkezli teknoloji firması Panasonic Holdings, iş gücünde önemli bir küçülmeye gitme kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, istihdam azaltımı hem Japonya’daki hem de denizaşırı operasyonları kapsayacak şekilde 10 bin kişiyi bulacak. İşten çıkarmaların 5 bini Japonya’da, kalan 5 bini ise yurtdışında gerçekleşecek.

Panasonic, alınan kararın “operasyonel verimliliği artırmak ve satış ile destek departmanlarını yeniden yapılandırmak” amacıyla alındığını duyurdu. Açıklamada, “Karlılığı artırılamayan ve zarar eden faaliyetler sona erdirilecek” ifadesine yer verildi.

İşten çıkarma sürecinin, Mart 2026’da sona erecek olan 2025 mali yılı boyunca kademeli olarak tamamlanması planlanıyor.

Söz konusu adım, Panasonic’in küresel rekabet gücünü koruma ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda attığı stratejik hamlelerden biri olarak değerlendiriliyor.

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