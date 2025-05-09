SPK'dan 2 şirketin sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu, Formet ve Dardanel'in bedelli sermaye artırımlarını onaylarken, yatırım fonu ve borçlanma aracı başvurularına da izin verdi; yasa dışı işlemler nedeniyle milyonlarca liralık ceza kesti, 54 internet sitesine erişim engeli getirdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu haftaki bülteninde hem şirketlerin sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihraç taleplerine hem de yeni yatırım fonlarının kuruluşlarına ilişkin önemli kararlar aldı. Ayrıca bazı şirket ve şahıslara yüksek meblağlı idari para cezaları uygulanırken, yasa dışı işlem yaptığı tespit edilen internet sitelerine erişim engeli getirildi.

DEV SERMAYE ARTIRIMLARINA ONAY

SPK, Formet Metal ve Cam Sanayi AŞ’nin 538,1 milyon TL, Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ’nin ise 1,76 milyar TL’lik bedelli sermaye artırımı taleplerini onayladı. Borçlanma araçları kapsamında ise Vakıf Finansal Kiralama AŞ’nin 5 milyar TL, Invest AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 600 milyon TL, Türkiye Halk Bankası’nın 1 milyar dolar, Q Yatırım Holding AŞ’nin 200 milyon avro ve Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 30 milyon avro tutarındaki başvurularına izin verildi.

KİRA SERTİFİKALARINA YEŞİL IŞIK

Kurul ayrıca Hedef Varlık Kiralama AŞ’nin 1 milyar TL, Değer Varlık Kiralama AŞ’nin ise 500 milyon TL tutarındaki kira sertifikası ve varlığa dayalı menkul kıymet (VİDMK) ihraçlarını onayladı.

YENİ FONLARA KURULUŞ İZNİ

SPK, Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ile Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu’nun kurulmasına izin verdi. Ayrıca Fiba Portföy ve Han Varlık gibi çeşitli portföy yönetim şirketlerinin toplamda beş yeni fonunun kuruluşu ve katılma payı ihracı da onaylandı.

TÜRK TİCARET BANKASI’NA SAKLAMA FAALİYETİ İZNİ

Türk Ticaret Bankası AŞ’nin yurt içinde işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetiyle sınırlı saklama hizmeti vermesi yönündeki başvurusu da uygun bulundu.

CEZALAR VE SUÇ DUYURULARI

SPK, AVOD ve EMKEL pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle bir kişiye 311 bin TL, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ’ye ise toplam 37,3 milyon TL, bir başka şahsa da 9,2 milyon TL idari para cezası verdi. Quick Sigorta AŞ’ye de MHR GYO paylarındaki işlemler nedeniyle 4,99 milyon TL ceza kesildi.

Öte yandan, dört kişi hakkında lisans ve yetki belgesi iptali için suç duyurusunda bulunuldu. “indexfx” uzantılı sitelerin içerik sağlayıcıları dahil olmak üzere altı kişi hakkında da suç duyurusu kararı alındı.

54 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ

Kurul, yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 54 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki süreç başlattı. Bu kararlar, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99. maddesi kapsamında alındı.