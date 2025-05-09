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PKK silah bırakıp örgüt feshedilirse Murat Karayılan ve diğer PKK'lılara ne olacak işte süreç...

PKK silah bırakıp örgüt feshedilirse Murat Karayılan ve diğer PKK'lılara ne olacak işte süreç...

TÜRKİYE barış sürecinde tarihi günler yaşarken, PKK silah bırakma ve fesih yolunda kritik adımı attı. PKK bunun için gerekli olan kongresini düzenledi. Denilene göre Abdullah Öcalan da İmralı'dan bu kongreye katıldı. Peki şimdi ne olacak, PKK silahlarını kime teslim edecek, Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan başta olmak üzere örgüt yöneticilerine ne olacak? Terörist yöneticiler Türkiye'ye girebilecek mi? İşte süreç...

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PKK terör örgütü Abdullah Öcalan'ın fesih talimatını görüşmek için 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongre düzenledi. PKK'dan yapılan açıklamada "PKK 12. Kongresi'nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi. 

Peki şimdi ne olacak?
PKK ve çatısı altındaki diğer silahlı grupların kendini feshetmesinin ardından silahlar toplanmaya başlayacak. Silahların toplanması için Irak, Suriye ve Türkiye'de yerler oluşturulması bekleniyor. Irak ve Suriye'deki süreçler ilgili ülkenin gözetiminde devam edecek. Bu noktada MİT ilgili ülkenin istihbaratlarıyla sürekli temas halinde olacak.

Murat Karayılan gibi örgüt yöneticileri ne olacak?
Silah bırakmadan sonra terör örgütünün sözde yönetici ve teröristlerin durumu gündeme gelecek. Sözde üst düzey yöneticilerin Türkiye'ye girmesine izin verilmeyecek.

Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Bese Hozat, Helin Ümit ve diğer isimlerin ikili-üçlü olarak üçüncü ülkelere gönderilmesi bekleniyor. Üçüncü ülkelere gidemeyenlerin Irak'ta belirlenen noktalarda kalacağı söyleniyor.

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