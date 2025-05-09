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Elazığ'da muhtara silahlı saldırı

Elazığ'da muhtara silahlı saldırı

Elazığ'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan muhtar, hastaneye kaldırıldı.

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Sürsürü Mahallesi muhtarı Hacı Mehmet Özdemir, Muhtarlık önünde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan muhtar, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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