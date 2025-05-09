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Abdullah Öcalan'ın Ankara'da gözü açıldı! İmralı'dan Kandil'deki kongreye katıldı bombası

Abdullah Öcalan'ın Ankara'da gözü açıldı! İmralı'dan Kandil'deki kongreye katıldı bombası

TÜRKİYE barış yolunda gelen son dakika haberleri konuşuyor. Abdullah Öcalan'ın PKK'nın yaptığı tarihi kongreye İmralı'dan katıldığı ortaya çıktı. İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan da bunu doğruladı. Buldan, "Muhtemelen teknik bir iletişim sağlanmıştır” ifadesini kullandı. Hükümete yakın olan Takvim Gazetesi ise Abdullah Öcalan'ın Ankara'da göz ameliyatı olduktan sonra İmralı'ya döndüğünü ve PKK kongresiyle bağlantının adadan kurulduğunu yazdı.

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Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyarak "Fesih" kongresini topladığını açıklarken yeni detaylar ortaya çıktı. Kongrenin Süleymaniye'de toplandığı belirlendi. Abdullah Öcalan da İmralı'dan bu tarihi kongreye katılımda bulunmuş. Haberi DEM Partili İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan da doğruladı. 

Pervin Buldan: Teknik iletişim sağlandı

PKK'nın düzenlediği kongreyi tarihi adım olarak niteleyen Pervin Buldan, Abdullah Öcalan’ın kongreye katılımının olup olmadığına dair soruya  “Muhtemelen teknik bir iletişim sağlanmıştır” yanıtını verdi.

Öcalan İmralı'dan çıkıp ameliyat olmuş
Takvim Gazetesi de Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan Ankara'ya göz ameliyatı için gitmiş olduğunu yazdı. Gazetenin haberine göre Öcalan ameliyattan sonra döndüğü İmralı'dan PKK kongresine katıldı. 

PKK KONGRESİ NE?

PKK terör örgütü Abdullah Öcalan'ın fesih talimatını görüşmek için 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongre düzenledi. Kongrede Öcalan'ın silahları teslim etme ve örgütünün kendini feshetmesi çağrısı görüşüldü. 

Abdullah Öcalan'ın Ankara'da gözü açıldı! İmralı'dan Kandil'deki kongreye katıldı bombası - Resim: 0

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