Gezi Parkı soruşturması: Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakim karşısına çıktı, duruşma ertelendi

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadeleri alınan oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, "yalan tanıklık" suçundan ilk kez hakim karşısına çıktı. Ara kararını açıklayan hakim, mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Sanıklar Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun duruşmalardan vareste tutulmasına hükmeden hakim, duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.

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İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına tutuksuz sanıklar Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ile avukatları katıldı. Kimlik tespitinde Ergenç aylık gelirinin 300 bin lira civarında olduğunu belirtirken, Kocaoğlu ise 200 bin lira aylık gelir beyanında bulundu. Daha sonra savunması alınan Ergenç, Gezi Parkı olaylarına ilişkin Ayşe Barım hakkındaki soruşturmada tanık olarak ifadesine başvurulduğunu hatırlatarak, yalan tanıklık yapmadığını ve suçsuz olduğunu söyledi.

Savcılıkta Memet Ali Alabora, Çiğdem Mater ve Osman Kavala'yı tanıyıp tanımadığının sorulduğunu dile getiren Ergenç, kendisine sorulanlara cevap verdiğini belirtti.

Alabora ile konservatuar yıllarından tanıştıklarını, iş ortamlarında da karşılaştıklarını, onun dışında samimiyeti olmadığını savcıya söylediğini aktaran Ergenç, Alabora'nın oyuncu sendikası başkanı olması nedeniyle birden fazla kez görüştüklerini, Gezi Parkı yürüyüşlerine katılmasının amacının ise ağaçların kesilmemesine yönelik olduğunu ifade etti.

Yürüyüşlere katılmasının devlete ve hükümete karşı olmadığını, kimseden talimat almadığını, orada bulunmasının herhangi bir siyasi görüşü benimseme amacı taşımadığını savunan Ergenç, "Alabora ile telefon görüşmem, tamamıyla meydanın o dönemde yürüyüşe kapalı olması ve giriş imkanımızın olmamasıyla ilgiliydi. Eğer soruşturma aşamasında savcı bey görüşmem olup olmadığını sorsaydı, ben de bu şekilde size beyan etmiş olduğum gibi beyanda bulunurdum. Bana tanıyıp tanımadığım yönünde sorduğu için, hiç samimiyetim olmadığını söyledim. İkinci seferde görüşme sebeplerimi, burada belirttiğim gibi belirttim. Ben sektörden Çiğdem Hanımı duyardım. Osman Kavala'yı bu olaylar ortaya çıktığında tanıdım, hiçbir bağlantım olmadı. Tanınan bir insan olduğum için zaten bunu inkar etmem imkansız. Çiğdem Mater'i gördüysem de hatırlamıyorum. Osman Kavala ile hiç görüşmem olmadı." dedi.

Sanık Rıza Kocaoğlu ise savcılığa tanık olarak davet edildiğinde soruşturma savcısına detaylı cevap vermeye çalıştığını, ifadede kendisine genellikle Memet Ali Alabora ile ilgili sorular sorulduğunu söyledi.

İfadede Alabora'yı oyuncu sendikası başkanı olarak bildiğini ancak irtibatının olmadığını söylediğini anlatan Kocaoğlu, "Çok genel sorulardı. Bu nedenle ne sorulduysa hatırladığım kadarıyla cevap verdim. Aradan 12 yıl gibi uzun süre geçti. Bu nedenle görüşüp görüşmediğimi hatırlamadığım için de 'görüşmedim' dedim. Gezi Parkı olaylarından önce ve sonra irtibatım olmadığını beyan etmiştim. Ben tamamıyla Gezi Parkı'nda ağaçların kesilmesi nedeniyle orada bulundum. Orada oluşan kalabalık benim evime çok yakındı. Ben de o nedenle katılmış oldum. Alabora'yla görüşmem, sendika başkanı olması nedeniyledir." diye konuştu.

Sanıkların savunmalarının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını hazırlaması için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan hakim, mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Sanıklar Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun duruşmalardan vareste tutulmasına hükmeden hakim, duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu "şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, Ergenç ve Kocaoğlu'nun tanık olarak alınan ifadelerinde Gezi Parkı olaylarına ilişkin davanın firari sanığı Memet Ali Alabora ile irtibatlarının bulunup bulunmadığına yönelik sorulara verdikleri cevaplarının çelişkili olduğu belirtiliyor.

Şüphelilerin ifadelerinde Alabora ile hiçbir şekilde irtibatlarının bulunmadığını, yalnızca sanat camiasında sektörden birbirlerini tanıdıklarını beyan ettikleri anlatılan iddianamede, şüpheliler hakkında Gezi Parkı olaylarına yönelik 2013'e ait HTS-baz sinyal bilgisi incelenerek rapor düzenlendiği aktarılıyor.

Raporda, şüpheli Ergenç ile Alabora arasında 12 kez arama-aranma-mesaj alma şeklinde iletişim tespiti bulunduğu, aralarındaki iletişimin Gezi Parkı olayları döneminde özellikle yoğunlaştığı vurgulanıyor.

İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca hazırlanan rapora göre de şüphelilerin, Gezi Parkı eylemlerinde Alabora ile birlikte yer aldıklarına dair görüntülerin bulunduğu haber ve paylaşımlarla aynı karede fotoğraflarının olduğu kaydediliyor.

İddianamede, şüphelilerin Alabora ile söz konusu dönem kol kola yürüyüş yaptıklarının da tespit edildiği belirtilerek, şüphelilerin, menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen Gezi Parkı olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında "tanık" olarak alınan ifadelerinde yalan tanıklıkta bulundukları anlatılıyor.

Ergenç ve Kocaoğlu'nun "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.