Başakşehir - Fenerbahçe: İlk 11'de sürpriz

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir deplasmanına çıkacak.

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Fenerbahçe, Süper Lig'de mucize peşinde. Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Burak Pakkan yönetecek. Yaşadığı puan kayıpları ile lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen JosMourinho'nun ekibi, şampiyonluk için kalan maçlarını kazanarak rakibinin puan kaybını bekleyecek.

Fenerbahçe, Başakşehir karşısında puan kaybeder, Galatasaray da Trabzonspor'u yenerse Süper Lig'de şampiyonluğun rengi sarı-kırmızı olacak

Fenerbahçe'de 3 eksik var. Sakatlıkları bulunan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra kart cezalısı Çağlar Söyüncü forma giyemeyecek.



Ligde son 6 maçta 5 galibiyet alan, 1 kez yenilen RAMS Başakşehir, 51 puanla 5. sırada.



MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Berat, Crespo, Kemen, Yusuf, Deniz, Piatek.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Djiku, Oğuz, Fred, İsmail, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko.