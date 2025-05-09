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MHP’li Celal Adan’dan ‘PKK’ mesajı: Kan ve kin devri kapanmıştır

MHP’li Celal Adan’dan ‘PKK’ mesajı: Kan ve kin devri kapanmıştır

PKK'nın kongresini topladığını duyurmasının ardından MHP cephesinden dikkat çeken bir mesaj geldi. TBMM Başkanvekili ve MHP’li vekil Celal Adan, "Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı 'Gelsin TBMM'de konuşsun, PKK silah bıraksın' çağrısının ardından, Öcalan da bir açıklama yapmıştı. Bugün ise PKK kongresini topladığını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, "Kan ve kin devri kapandı" ifadesini kullandı.

Celal Adan'ın paylaşımı şöyle:

MHP’li Celal Adan’dan ‘PKK’ mesajı: Kan ve kin devri kapanmıştır - Resim: 0

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