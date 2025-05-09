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Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Trabzon'a 30 futbolcu götüren sarı-kırmızılı takımda Elias Jelert, kadroya alınmadı

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Sarı-kırmızılı futbol takımı, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden havalanan özel uçakla Trabzon'a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Trabzon'a giden kafilede 30 futbolcu bulunuyor. Kadroda yabancı futbolculardan sadece Elias Jelert yer almadı.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Enes Emre Büyük, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu - Resim: 0

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