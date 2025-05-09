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Aydın'da traktör ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi öldü! "Sıla kalk, ölme"

Aydın'da traktör ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi öldü! "Sıla kalk, ölme"

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, traktörle motosikletin çarpışması sonucu 2'si üniversite öğrencisi 3 kişi hayatını kaybetti.

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Çakırbeyli mevkisinde ilerleyen Selim Ateş idaresindeki 77 ADP 618 plakalı motosiklet, tali yoldan çıkan Mesut Küçük yönetimindeki 09 KH 160 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücüler ve motosikletteki Sıla Karabacak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Motosiklet sürücüsü Ateş ile Sıla Karabacak'ın, kaza yerine yakın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesinde öğrenci oldukları öğrenildi.

Acı haberi alan Ateş ve Karabacak'ın arkadaşları kaza yerinde uzun süre gözyaşı döktü. Öğrencilerden biri, "Sıla kalk, ölme" diyerek ağladı.

Öte yandan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sürmen de kaza yerine geldi, yetkililerden bilgi aldı.

Cesetler, incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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